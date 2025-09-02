  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watch Tren...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

02/09/2025

草蜢明年舉行入行40周年演唱會，蔡一傑創作新歌《老的辣》，推出撈麵產品正式回歸

#蘇志威 #蔡一傑 #老的辣 #草蜢 #影視娛樂 #娛樂新聞 #演唱會 #蔡一智
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　草蜢成員蔡一傑因去年接受腦部手術，原定《Re:GRASSHOPPER演唱會》世界巡迴演唱會無奈暫停。幸好蔡一傑康復進度理想，巡唱亦將再次啟動。首站將會於10月在新加坡開騷，同時亦宣布積極籌備明年4月紅館舉行草蜢入行40周年演唱會。為展示「樂壇金霸王」電量十足的實力，他們將會推出新專輯，其中新歌《老的辣》，就是要告訴大家三人狀態仍大勇。

 

Read more：58歲蔡一傑腦瘤手術後首次站台表演，擔任陳慧琳演唱會嘉賓盡情獻唱跳動

 

　　草蜢去年正舉行巡迴演唱會《Re:GRASSHOPPER演唱會》期間，蔡一傑因患病接受腦部手術，無奈未能隨團出發到美國演出，而巡唱之後也無奈暫停。經過差不多一年時間休養，蔡一傑已經回復狀態，巡唱亦重啟。

 

 

　　蔡一智表示這個主題十分配合草蜢的情況：「演唱會真係同『Re 』好有緣份，喺傑仔Recover（康復）之後，再Restart（重啟），我哋將呢個演唱會帶去新加坡、澳門、馬來西亞、廣州等地方，同大家一齊Reunion（重聚）。我哋亦都會將好多草蜢經典歌曲Rearrange（重編），希望帶俾大家耳目一新嘅感覺！」草蜢於10月25日重啟首站在新加坡演出。

 

 

　　同時蔡一智以「打邊爐」形容演唱會重啟：「同打邊爐一樣，你打過一次邊爐，點會唔打第二次？食第二次會有唔同感覺。」蘇志威笑謂：「因為會有新菜式！」蔡一智補充說，今次將會加辣，會推出由蔡一傑創作新歌《老的辣》：「所謂『薑是老的辣』，有唔同食法。即使之前睇過都可以再睇，因為係不一樣！」

 

 

　　而一直廚藝出眾的蔡一傑，為創作新歌兼搞搞新意思，將會推出食品實行「有得睇騷又有得食」：「我對『傑少煮意』（YouTube頻道）嘅支持者講聲對唔住，我差唔多接近兩年無上新片，首先係咁做巡迴演唱會，後來我要做手術，所以今次推出『老的辣麵』希望大家包涵包涵！」他透露是「撈麵」，而且有特別意思，寓意大家撈得風生水起。

 

　　另外，完成四站巡唱後，緊接啟動草蜢入行40周年企劃，於2026年4月紅館舉行全新演唱會，兼且會推出專輯。草蜢馬不停蹄地工作，下月中秋節將會參與廣州舉行一連三日「超級草莓音樂節2025」其中一場演出，預告將勁歌熱舞接近一個小時，到時與草蜢一齊過中秋，人月三團圓！ 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#蘇志威 #蔡一傑 #老的辣 #草蜢 #影視娛樂 #娛樂新聞 #演唱會 #蔡一智
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

發達國家反移民浪潮中的逆流

02/09/2025 14:13

大國博弈

關稅戰 | 美國上訴法院裁定特朗普關稅不合法，料白宮會交由最...

01/09/2025 12:06

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，發鈔行連環加息，渣打6個月港元定...

31/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk