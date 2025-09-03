  • 報價
03/09/2025

黃子華疑似戀情曝光，生日慶祝美女「從後擁抱」引熱議，同是舞台劇精英

#娛樂新聞 #影視娛樂 #黃子華 #黃呈欣 #劉嘉玲 #舞台劇
Text: wong lin lin rachel

　　黃子華即將在9月5日踏入65歲，一班舞台劇演員包括劉嘉玲、潘燦良等人跟他提早慶祝。合照上黃子華捧著生日蛋糕坐在中間，有一名女子行為曖昧、從後攬著黃子華，狀甚害羞頭還伏在對方肩膊只露出半邊臉。劉嘉玲分享這照片，疑似令黃子華的戀情曝光，而這位女子則是舞台劇演員黃呈欣。

 

Read more：黃子華95歲父親亮相，香港首位買法拉利車主，慷慨捐贈家鄉防疫

 

　　黃子華入行多年，向來私人事情比較低調，就連父親是商界猛人、香港首位擁有名車法拉利的黃偉生也少提及，感情事也更少講，入行以來大家所知道的，是他曾與潘芳芳、模特兒劉婉君（Sharis）以及化妝師溫安妮（Annie）拍拖，另外還有一位短髮女子，經常跟黃子華出席朋友聚會，據知朋友們都知道她的身份。

 

 

　　近日，黃子華跟一班舞台劇演員預早慶祝65歲生日，從劉嘉玲分享照片中見到，出席朋友包括蘇玉華、潘燦良、蝦頭等；黃子華捧著生日蛋糕坐在中間，一位長髮女子狀甚害羞地從後擁抱黃子華，二人身貼身表現很親密，雖然女子頭靠在黃子華肩膊上只露出半張臉，但仍然被發現是舞台劇演員黃呈欣。在藝君子劇團的官方IG上發現，黃呈欣其中一張相的打扮與這名神秘女子十分相似。

 

 

　　合照公開後，網民立即猜測從黃子華跟黃呈欣的親暱舉動，估計二人正秘密拍拖，同時估計二人合作舞台劇時擦出愛火。黃子華在2011年演出舞台劇《咁愛咁做》時跟黃呈欣合演，二人有共同話題，而且黃子華演出棟篤笑《金盆（口浪）口 》之後，多在舞台劇演出，二人可謂志趣相投。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

etnet.com.hk