  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

03/09/2025

好人好事│無線藝人楊證樺協助倒地受傷老翁，又曾在車禍現場疏導交通

#影視娛樂 #沈可欣 #好人好事 #楊證樺 #娛樂新聞
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　無綫藝人楊證樺與太太沈可欣入行多年，常做配角拍過不少劇集，仍然默默耕耘，而且是善心滿載。近日楊證樺在元朗遇上意外發生，立即主動上前伸出援手幫助。好人好事，實在是娛樂圈中少有的清泉。

 

Read more：草蜢明年舉行入行40周年演唱會，蔡一傑創作新歌《老的辣》，推出撈麵產品正式回歸

 

　　近日，有網民在社交平台分享照片，楊證樺正在協助一位倒於地上的老翁。事發在元朗阜財街，有一名老翁不慎跌倒，頭部受傷跌倒坐於地上，現場有數名途人上前協助，其中一人是楊證樺，他用一邊腿讓老翁靠著，令老翁能坐起來，直至救護人員抵達現場。

 

  

　　據知，楊證樺當時在附近停車場泊車，聽到保安員表示附近有意外，他於是立即前往現場，見到有人正為老翁包紮，其間他更在現場進行指揮，提醒其他旁觀者讓開，同時也不斷跟老翁說話，安撫對方。

 

 

　　楊證樺做好人好事已經不是第一次，亦多次被網民影到在社區內協助巿民，早前他被影到在一個車禍現場協助指揮交通，絕對是一名熱心的巿民。

 

 

　　在無綫工作逾30年的楊證樺，一直做配角角色，但從不計較默默付出，對於每個角色都盡量做到最好，他曾經主動向監製自薦演《痞子殿下》不用露面的猩猩王，而於《巾幗梟雄》中飾演日軍時還苦練日語對白，在演員和監製眼中是個超級好的演員。他近年更成為保安公司老闆，還親力親為於早前在啟德體育園舉行的香港國際七人欖球賽中，身穿保安員制服監場。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#影視娛樂 #沈可欣 #好人好事 #楊證樺 #娛樂新聞
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

銀色債券 | 上海商業銀行推出銀色債券「七免」優惠

04/09/2025 16:26

貨幣攻略

阿凡之死與印尼未完的革命夢

04/09/2025 08:01

大國博弈

關稅戰 | 美國上訴法院裁定特朗普關稅不合法，料白宮會交由最...

01/09/2025 12:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk