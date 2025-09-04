  • 報價
04/09/2025

《試當真》中秋舉行最後一屆頒獎禮，古天樂角逐最佳新演員，頻道於10月停運

Text: wong lin lin rachel

　　由游學修、蘇豪及許賢主理的YouTube頻道《試當真》，今年初公布頻道將於10月26日、即於頻道開台5周年當日停運。此頻道一度搞得有聲有色，這消息令人感到可惜，甚至連劉嘉玲也在金像獎頒獎禮台上鼓勵他們繼續做。貫徹他們的風格，在臨別秋波時玩得更大，將會在10月初舉行《試當真白金像獎》晚宴，跟足香港電影金像獎，事前找來演員角逐不同崗位的獎項，就連古天樂也有參與。

 

Read more：《九龍城寨之圍城》先拍後傳，鄭保瑞導演拆解新角色出現，將呈現城寨世界另一面貌

 

　　早前，《試當真》在社交平台公布會在中秋節正日，即10月6日舉行《試當真白金像獎》，還寫明是「最後一次」。開台以來深受年輕人歡迎，並成為大眾談論話題，支持者也不禁留言表示可惜。

 

 

　　以往《試當真》搞過周年騷、校花校草選舉等大型活動，而今次舉行的頒獎禮亦認真模仿香港電影金像獎風格，找來不少曾參加拍攝或合作的藝人角逐各個獎項，當中連古天樂也有份參與，近日眾演員為頒獎禮拍攝宣傳相。大會公布角逐名單，當中包括古天樂《試當真送院途中》、朱栢謙《界刀竊賊》 、鄺雋文《一清二楚》 和林家熙《Channel 需要女》均角逐「最佳新演員」。而游學修、蘇豪及許賢則角逐「最佳導演」。

 

 

　　古天樂搖身一變成為「新人」，大會公布「古天樂初登試當真銀幕即獲提名，入行年資尚淺的他，雖然表示感到榮幸，態度卻異常冷靜，更直言不能理解《試當真送院途中》的偉大和幽默。」

 

 

　　另外，頒獎禮當晚以晚宴形式舉行，早前公布大眾都可參與，晚宴將於9月8日中午開始接受預訂，宣傳海報上並寫著「最後一次，好好紀念」。晚宴將以中菜宴會形式舉行，從菜單中見到由頭盤至甜點共有11款菜式，當中包括「再見豬豬全體」（乳豬全體）、「係咁鮮斑」（清蒸海斑）、「大佬鴨汁笠粒荷葉飯」（荷葉飯）等。

 

 

　　晚宴以拍賣形式投得參與機會，價錢每24小時降價1次，第一日（9月8日）每位為$8,888 / 每枱（12位）為$88,888。9月9日價錢下降至每位為$4,888 / 每枱（12位）為$48,888等，9月12日則最底價每位為$1,888 / 每枱（12位）為$18,888。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk