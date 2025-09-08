威尼斯國際電影節：辛芷蕾憑《日掛中天》奪最佳女演員，鼓勵女性努力追夢 葉德嫻2011年憑《桃姐》封后

第82屆威尼斯國際電影節（Venice International Film Festival）日前（6日）於意大利威尼斯舉行閉幕式及頒獎典禮，華人女演員再次於台上領風騷，來自中國的辛芷蕾憑《日掛中天》最佳女演員。香港資深女演員葉德嫻以及鞏俐亦曾分別於2011年及1992年封后。

今屆威尼斯影后，由中國女演員辛芷蕾憑出演《日掛中天》奪得，而美國導演占渣木殊 （Jim Jarmusch）執導、姬蒂白蘭芝主演的《Father Mother Sister Brother》則獲得最高榮譽的金獅獎。

辛芷蕾憑電影《日掛中天》獲得最佳女演員獎，電影講述一對已疏遠的戀人重逢，再重提二人的過去，探視二人之間的犧牲、內疚和剪不斷的感情。她從女星趙濤手中接過獎盃，並感謝與團隊合作，還表示身為中國女演員獲得獎項感到榮幸，相信所有女仔追尋夢想都可以成真。

威尼斯影后這殊榮，以往曾經有葉德嫻憑《桃姐》、鞏俐憑《秋菊打官司》奪得，39歲的辛芷蕾於黑龍江出世，中央戲劇學院畢業。香港人對辛芷蕾並不會太陌生，代表作包括《繁花》、《慶餘年》及《如懿傳》等。她曾被封為王家衛最醜女主角，不過她曾演出過多套受歡迎作品，2018年憑《如懿傳》走紅。

威尼斯國際電影節賽果：

主競賽單元：

【金獅獎】 《Father Mother Sister Brother》

【評審團大獎】 《The Voice of Hind Rajab》

【最佳導演銀獅獎】 《重擊人生 The Smashing Machine》

【特別評審團獎】 《Below the Clouds》

【最佳劇本】《At Work》

【最佳女演員】 辛芷蕾 Xin Zhilei 《日掛中天 The Sun Rises on Us All》

【最佳男演員】 Toni Servillo 《The Grace》

【最佳新演員】 Luna Wedler 《Silent Friend》

地平線單元：

【最佳影片】 《On the Road》

【最佳導演】 Anuparna Roy 《Songs of Forgotten Trees》

【特別評審團獎】 《Lost Land》

【最佳女演員】 Benedetta Porcaroli 《The Kidnapping of Arabella》

【最佳男演員】 Giacomo Covi 《A Year of School》

【最佳劇本】Ana Cristina Barragan 《The Ivy》

【最佳短片】 《Without Kelly》

【觀眾票選獎】 《Calle Málaga》

未來獅子獎：

【未來獅子獎】 《Short Summer》

威尼斯經典單元 ：

【最佳電影修復】 《小芭舒 Bashu, the Little Stranger》

【最佳電影修復紀錄片】 《Mata Hari》

沉浸式內容競賽：

【最佳沉浸體驗大獎】 《The Clouds are Two Thousand Meters Up》

【評審團大獎】 《Less Than 5GR or Saffron》

【沉浸成就獎】 《A Long Goodbye》

平行單元：

【GdA導演獎】 《Inside Amir》

【歐洲電影品牌獎】 《Bearcave》

【觀眾獎】 《Memory》、《A Sad and Beautiful World》

【開創潛能獎】 《6:06》

平行單元：國際影評人週

【評審團大獎】 《Straight Circle》

【獨立製作獎】 《Agon》

【觀眾獎】 《Ish》

【終身成就獎】Werner Herzog

【酷兒金獅獎】 《On the Road》

【主競賽──費比西國際影評人獎】 《Silent Friend》

【地平線單元與影評人周──費比西國際影評人獎】 《Agon》

【費比西百年終身成就獎】 蔡明亮 Tsai Ming-liang

【電影工作者榮譽獎】 Julian Schnabel

【金巴利電影熱忱獎】 Gus Van Sant