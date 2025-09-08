  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

08/09/2025

威尼斯國際電影節：辛芷蕾憑《日掛中天》奪最佳女演員，鼓勵女性努力追夢 葉德嫻2011年憑《桃姐》封后

#影后 #鞏俐 #辛芷蕾 #葉德嫻 #娛樂新聞 #日掛中天 #影視娛樂 #姬蒂白蘭芝 #威尼斯國際電影節
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　第82屆威尼斯國際電影節（Venice International Film Festival）日前（6日）於意大利威尼斯舉行閉幕式及頒獎典禮，華人女演員再次於台上領風騷，來自中國的辛芷蕾憑《日掛中天》最佳女演員。香港資深女演員葉德嫻以及鞏俐亦曾分別於2011年及1992年封后。

 

Read More：葉德嫻、陳法拉演技惡鬥影帝歌連法奴 新戲《小人物之歌》入圍國際影展 10月Netflix上架

 

　　今屆威尼斯影后，由中國女演員辛芷蕾憑出演《日掛中天》奪得，而美國導演占渣木殊 （Jim Jarmusch）執導、姬蒂白蘭芝主演的《Father Mother Sister Brother》則獲得最高榮譽的金獅獎。

 

 

　　辛芷蕾憑電影《日掛中天》獲得最佳女演員獎，電影講述一對已疏遠的戀人重逢，再重提二人的過去，探視二人之間的犧牲、內疚和剪不斷的感情。她從女星趙濤手中接過獎盃，並感謝與團隊合作，還表示身為中國女演員獲得獎項感到榮幸，相信所有女仔追尋夢想都可以成真。

 

 

　　威尼斯影后這殊榮，以往曾經有葉德嫻憑《桃姐》、鞏俐憑《秋菊打官司》奪得，39歲的辛芷蕾於黑龍江出世，中央戲劇學院畢業。香港人對辛芷蕾並不會太陌生，代表作包括《繁花》、《慶餘年》及《如懿傳》等。她曾被封為王家衛最醜女主角，不過她曾演出過多套受歡迎作品，2018年憑《如懿傳》走紅。

 

威尼斯國際電影節賽果：

 

主競賽單元：

 

【金獅獎】 《Father Mother Sister Brother》
【評審團大獎】 《The Voice of Hind Rajab》
【最佳導演銀獅獎】 《重擊人生 The Smashing Machine》
【特別評審團獎】 《Below the Clouds》
【最佳劇本】《At Work》
【最佳女演員】 辛芷蕾 Xin Zhilei 《日掛中天 The Sun Rises on Us All》
【最佳男演員】 Toni Servillo 《The Grace》
【最佳新演員】 Luna Wedler 《Silent Friend》

 

地平線單元：

 

【最佳影片】 《On the Road》
【最佳導演】 Anuparna Roy 《Songs of Forgotten Trees》
【特別評審團獎】 《Lost Land》
【最佳女演員】 Benedetta Porcaroli 《The Kidnapping of Arabella》
【最佳男演員】 Giacomo Covi 《A Year of School》
【最佳劇本】Ana Cristina Barragan 《The Ivy》
【最佳短片】 《Without Kelly》
【觀眾票選獎】 《Calle Málaga》

 

未來獅子獎：

 

【未來獅子獎】 《Short Summer》

 

威尼斯經典單元 ：

 

【最佳電影修復】 《小芭舒 Bashu, the Little Stranger》
【最佳電影修復紀錄片】 《Mata Hari》

 

沉浸式內容競賽：

 

【最佳沉浸體驗大獎】 《The Clouds are Two Thousand Meters Up》
【評審團大獎】 《Less Than 5GR or Saffron》
【沉浸成就獎】 《A Long Goodbye》

 

平行單元：

 

【GdA導演獎】 《Inside Amir》
【歐洲電影品牌獎】 《Bearcave》
【觀眾獎】 《Memory》、《A Sad and Beautiful World》
【開創潛能獎】 《6:06》

 

平行單元：國際影評人週

 

【評審團大獎】 《Straight Circle》
【獨立製作獎】 《Agon》
【觀眾獎】 《Ish》

 

【終身成就獎】Werner Herzog
【酷兒金獅獎】 《On the Road》
【主競賽──費比西國際影評人獎】 《Silent Friend》
【地平線單元與影評人周──費比西國際影評人獎】 《Agon》
【費比西百年終身成就獎】 蔡明亮 Tsai Ming-liang
【電影工作者榮譽獎】 Julian Schnabel
【金巴利電影熱忱獎】 Gus Van Sant 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#影后 #鞏俐 #辛芷蕾 #葉德嫻 #娛樂新聞 #日掛中天 #影視娛樂 #姬蒂白蘭芝 #威尼斯國際電影節
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

「能戰才能止戰」，中國大閱兵震懾美日

05/09/2025 08:23

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk