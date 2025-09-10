  • 報價
10/09/2025

亞視欠債逾4億仍辦《亞洲小姐》！破格選3季軍2亞軍，羅霖任評審靚盡全場

Text: wong lin lin rachel

　　以往參選《亞洲小姐》比賽出身的藝人不少，近日亞洲電視控股（ATV）雖然出現財政問題，但仍然在海南三亞舉行比賽，新鮮出爐的冠、亞、季軍竟然並非3位佳麗，而是超創新有3位季軍、2位亞軍和1位冠軍，賽果令人感到意外！佳麗質素跟《香港小姐》一樣沒太驚喜，反而在1991年成為亞姐冠軍的羅霖現身做評審，其凍齡外表成為網民談論話題。

 

Read more：60歲邵美琪出席《PTU》4K重映禮，保養得宜被讚「回春」，去年拍劇演母親角色

 

　　有報道指亞洲電視控股（ATV）在7月底被追欠款約逾4億元，但仍然肯花費投資舉辦《第35屆亞洲小姐競選全球總決賽》，日前在海南三亞舉行，羅霖、陳庭威、高志森等人擔任評審。其中，羅霖保養得宜被讚凍齡有術，甚至有人覺得她比今屆參賽佳麗還美麗搶鏡。而多年沒有在香港活動上出現的陳庭威，樣子卻大走樣。

 

  

　　當晚比賽除了冠、亞、季軍等獎項外，還設有網路人氣三甲、最佳文旅推廣大獎、國際文化推廣獎、最具東方氣質大獎、最佳潛性大獎、最佳活力大獎、最佳口才大獎、最佳才藝大獎、最完美體態小姐及最上鏡小姐獎等獎項。

 

 

　　節目內，眾佳麗有個人才藝表演及泳裝等表演環節，賽果一如亞洲電視風格，夠膽夠創新，今年竟然有3位季軍、2位亞軍和1位冠軍，冠軍是24歲私人銀行分析師周哲涵、亞軍是來自馬來西亞的鐘炘彤及任寅南、季軍則有魏也納、陳美濤、陳怡霏，而魏也納則同時奪「網絡人氣冠軍」。反而香港選區冠軍卻沒有任何名次。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#亞洲電視 #羅霖 #陳庭威 #亞視永恒 #亞洲小姐 #娛樂新聞 #影視娛樂
