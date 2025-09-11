  • 報價
11/09/2025

Labubu炒賣潮退燒？梁朝偉、楊紫瓊拍宣傳照，走高檔跟MOYNAT聯乘新品曝光

#Lady Gaga #影視娛樂 #LABUBU #Madonna #龍家昇 #楊紫瓊 #娛樂新聞 #Moynat #梁朝偉
Text: wong lin lin rachel

　　人氣公仔Labubu不單是年輕人的潮流玩物，更成為全球搶購的產品，不少明星、名人都總有一隻跟身。Labubu曾掀起炒賣風，每每推出新產品便很快斷巿。近日卻有報道指炒賣潮有下挫趨勢，更開始出現「有價冇巿」的情況。不過，Labubu愈走愈高檔，它最近跟法國4大歷史行李品牌其中之一的MOYNAT合作出聯乘產品，找來國際級影星梁朝偉和楊紫瓊為產品影相宣傳。

 

Read more：Lady Gaga音樂頒獎禮與《APT.》大獎競爭，帶Gabubu出巡帶動泡泡瑪特股價飆升？

 

　　由香港繪本家龍家昇繪畫而成的「全球紅人」Labubu，全因BLACKPINK的Lisa擁有一隻後，成為人氣產品，曾「一娃難求」。不少藝人也狂熱喜愛，除了Lisa在倫敦站巡迴演唱會上化身粉紅Labubu外，Lady Gaga為公仔特製成自己演唱會服裝變身Gabubu，連Madonna的生日蛋糕也有Labubu造型公仔，可見其極受歡迎。

 

 

　　人氣愈走愈高檔，最近就跟法國4大歷史行李品牌其中之一的MOYNAT合作，推出聯乘系列產品，產品上有品牌標誌圖案外，更印上龍家昇筆下的角色，除了Labubu外，還有Zimomo與King Mon。根據官方透露，全部產品將會在10月11日全球上架。

 

 

　　最重要的是今次找了全球不少紅人名星拍攝宣傳相，當中有國際級影帝梁朝偉和影后楊紫瓊，梁朝偉拿著色彩鮮艷的「包包」影相，再次使出迷人電眼。早於上個月梁朝偉已經跟龍家昇見面，在二人合照上還見到梁朝偉和劉嘉玲分別拿著公仔影相。

 

 

　　不過，近日泡泡瑪特（09992）股價曾跌6.5%，報269.6元，成交約1837萬股。其中在上月尾推出全新迷你Labubu，開賣反應熱烈，再帶動炒價巿場，據內地報道指一套14隻一度炒高至3200元人民幣，隱藏款單隻成交價更逼近千元人民幣，但至本周炒價已大幅回落，內媒引述平台數據顯示，迷你版Labubu成交均價為107元人民幣，一套14隻價格已回落至1446元人民幣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#Lady Gaga #影視娛樂 #LABUBU #Madonna #龍家昇 #楊紫瓊 #娛樂新聞 #Moynat #梁朝偉
