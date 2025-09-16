馬時亨節目揭獅子山精神｜首集許冠文回憶捱窮激發鬥志，堅持創作吸引年輕人入戲院

香港貿易發展局主席馬時亨，近日再度主持節目《馬時亨．獅子山精神》，節目已在剛過去的周末（13日）播出，今次找來10位來自香港各界的名人，大談「獅子山精神」。首兩集找到基層出身的許冠文以及馬榮成，而年輕一輩的姜濤同樣有受訪，並於稍後播出。許冠文重提童年時捱窮，為了有錢開飯而拼命找工作機會，相信今時今日的經濟難關也能度過。年屆80仍然希望繼續拍戲的他，希望能有創新劇本吸引年輕一代觀眾入戲院睇戲。

Read more：許冠傑與哥哥許冠文同慶生日：77歲廣州開騷，沙士鼓勵港人紅館超時演出被罰60萬元

馬時亨最新主持的節目，由9月13日起（逢周六）8pm於ViuTV 99台、8:30pm於Now財經台首播。Now新聞台周六9:30pm及周日11:30am、Now財經台周日12:30pm重播。首集訪問了偶像許冠文，二人由童年生活開始講起，大家當時也要捱窮，經歷了沒有飯開的日子。

許冠文表示父親住在廣州，在自己7、8歲時候一家人來香港生活，住在鑽石山木屋區，他淡淡然回憶說：「我哋冇米、冇飯食，就要奮鬥，要想辦法。不過嗰陣唔覺慘，大家冇飯食，會同舟共濟。」許冠文覺得當人生活遇到困難，大家便能激發尋求生存的方法，他回想父親的說：「爸爸叫我哋最好做大人物，最好做總統，千祈唔好做娛樂界，因為呢行當年搵唔到錢，覺得我讀大學可以做生意、做李嘉誠，點知佢嘅仔都做晒娛樂圈。」讀書時候賺取學費，在機緣巧合下加入電視台工作，而且不斷有機會，最後被賞識與弟弟許冠傑一起主持《雙星報喜》，轉眼已做了數十載。

許冠文感到時代轉變，事隔多年再拍電影《破‧地獄》，覺得新一代演員很出色：「個個演員、配角都好出色，大部分係讀演藝，有晒導演、編劇基礎訓練，佢哋思考、思想同我哋嗰代唔同，我哋以前係靠天才就得。」他認為現在年輕人心態跟以往大不同，不認命，跟命運搏鬥，自然會找出新血路。

許冠文已經83歲，仍然與時並進，繼續寫電影劇本，希望再次吸引觀眾入場：「當你面對小紅書、YouTube嘅出現，佢哋拍嘅笑片快過你哋，超越咗《雙星報喜》、周星馳、『五福星』，而家連賣豬肉嘅都拍到，咁你要拍一套笑片，令人肯拎100元出嚟睇戲，咁你要點拍？呢個係我問題。要拍戲令你（年長觀眾）覺得過癮唔困難，但要令20至40歲嘅人買飛，令佢哋高興好難。」不過，他仍然相信香港電影可以突破樽頸位再創熱潮。

另外，眼見巿道低迷、不少店舖結業，香港人面對大環境會感沮喪，許冠文回憶以往歷史，鼓勵香港人有能力谷底反彈：「每次香港面對『死梗』，其實係好到你唔信嘅開始。67年暴動之後，產生許氏兄弟出嚟，拍電影破紀錄，70、80年代香港起飛，又係好到你唔信，甚至80年代魚翅撈飯。之後97年政權發回中國，話口未完之後幾年，香港經濟好到你唔信嘅階段，股巿好到不得了。另一階段沙士之後，股巿又係好到你唔信。」他認為今次跟以往一樣，只要香港人用智慧、腦筋轉數快，將會很快看到路線出口，到時會再度起飛。

《馬時亨．獅子山精神》10集訪問嘉賓：

許冠文（9 月 13 日）

黃金寶（9 月 20 日）

米高嘉道理（9 月 27 日）

馬榮成（10 月 4 日）

姜濤（10 月 11 日 ）

葉育康（10 月 25 日）

閻惠昌（11 月 1 日）

梁秉中（11 月 8 日 ）

甄子丹（11 月 15 日）