方太91歲生日與女切蛋糕，與「霸氣登熱氣球」宣萱是親戚

家庭主婦一定認識的「方太」方任利莎，在80年代是著名烹飪專家，曾經在亞視主持烹飪節目多年。原來她與近日在社交平台話題人物宣萱有親戚關係，不過多年來並沒有主動公開，最後事情由方太女兒阿寶公開了。

方太是家傳戶曉、無家庭主婦不認識的烹飪高手。曾因尿道炎引發敗血病，一度留醫20日，其後更感染肺炎，所幸最終康復。上月26日她迎來91歲生日，女兒阿寶與母親慶祝生日，透露早上一家人吃素菜，晚上去歎自助餐、切蛋糕，阿寶把兩母女的合照於社交平台內分享。

之後，阿寶還大爆原來方太跟近日在較多年輕人使用的社交平台Threads紅極、成為熱門討論人物的宣萱是有親戚關係，阿寶寫道，「每次家母在電視上看見宣萱，都會說算起來我們是親戚，怎麼說呢，原來宣萱是我大舅母的姪女，大家族真的好多人啊。我剛剛問媽媽，那我要去怎麼稱呼宣萱呢？媽媽說，我是大舅父的外甥女….其實我常搞不清外甥/姨甥的分別，剛剛跑去問deepseek了。」

網民熱烈討論二人的關係輩份及稱呼，阿寶還自揭與宣萱是同輩份，但自己比宣萱年紀大得多。不過，宣萱暫時並沒有出現留言。

近日宣萱成為人氣話題主角，繼她成為林家謙演唱會嘉賓之一後，在香港早前舉行熱氣球活動事件中，亦令宣萱成為話題，有網民找到宣萱在劇集《萬凰之王》中，登上熱氣球升空並霸氣地說話的影片，不少網民笑言：「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」。55的宣萱也來湊熱鬧，不時留言跟網民互動，盡顯親民一面。

同時，無線即將播出的新劇《巨塔之后》宣傳片，劇集由鍾鎮濤和宣萱等人演出，故事講述集團主席王進濤（鍾鎮濤 飾）與著名心胸肺外科醫生董一妍（宣萱 飾）在歐洲舉行奢華婚禮後，竟遇上飛機失事，王進濤重傷昏迷，集團內立即陷入混亂，而不受王家歡迎的董一妍成為最大嫌疑人，她應對王家成員猜忌和內鬥的同時，還要抵禦乘機入侵的外來攻擊。

今次宣傳片用了不少AI科技，由AI打造了陰森古堡外，還有宣萱和鍾鎮濤均由AI根據劇照生成出來，而旁白則由二人親自錄製。