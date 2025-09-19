9月中新戲速遞：林敏驄《觸電》與年輕電競手追夢、《頭文字D》《墮落天使》4K修復重溫

準備周末迎接颱風來臨，落雨不怕、落雪也不怕，大可以去戲院欣賞精彩電影。這個星期的新戲，只得一套全新港產片《觸電》，由林敏驄跟一班年輕演員柯煒林（Will）、陳穎欣（Yanny）、盧慧敏（Amy Lo）、陳毅燊（ANSONBEAN）等人主演的勵志電影，一群在電競比賽中逐夢的年輕人，從迷失、沮喪中尋回方向，最適合現時大環境下迷失的香港人觀看。電影大部份票價最高$60回饋觀眾。同時，這個星期有很多4K修復電影推出，包括《頭文字D》、《墮落天使》等選擇。

1.《觸電》9月18日上映

《觸電》演員陣容強勁，主演包括林敏驄、柯煒林（Will）、陳穎欣（Yanny）、盧慧敏（Amy Lo）、陳毅燊（ANSONBEAN），以及身兼策劃、原創故事、動作指導及演出的羅浩銘。羅莽、馮素波、吳肇軒、陳苡臻（Jessica）亦有精彩演出，伍詠薇特別客串。

有林敏驄一定以為是喜劇，但今次是找回熱血初心的勵志電影，他飾演熱愛線上遊戲的網吧老闆，柯煒林飾演勝負心強的職業電競選手，陳穎欣飾演敢愛敢恨、領悟力高的電競女將，以及羅莽飾演的昔日動作片紅星。ANSONBEAN化身動作敏捷、槍法如神的遊戲高手，盧慧敏穿上堅甲成為攻防一體的坦克型角色，以及羅浩銘展現功夫底子、大騷肌肉的武者角色。

《觸電》故事圍繞一群在電競比賽中逐夢的年輕人，從迷失、沮喪中尋回方向，憑親情與友情重建信心，展現堅毅不屈精神。電影融合正能量、動作場面及喜劇元素，風格破格，角色刻劃細膩，不論觀眾會否熱愛打機，也會被他們的熱血和熱情感動。電影大部份票價最高$60回饋觀眾，入場買飛前留意。

2.《白日夢接夢》（A Big Bold Beautiful Journey）9月18日上映

由瑪歌羅比（MargotRobbie）、哥連費路（Colin Farrell）主演、名田高梧（Kogonada）執導的外語片《白日夢接夢》。電影講述莎拉（瑪歌羅比 飾）與大衛（哥連費路 飾）在一場朋友的婚禮上初次相遇，一起經歷連場「春秋大夢」，時光倒流重新經歷那些遺憾與抉擇，甚至有機會改寫未來。

3.《墮落天使》、《頭文字D》（4K修復版）

《頭文字D》由周杰倫、余文樂、陳冠希和陳小春等人主演，麥兆輝和劉偉強的經典作品，今年是電影上映20周年，電影公司推出4K修復版，劉偉強導演接受訪問時回憶拍攝點滴，提升畫質比以前嘅版本睇多好多嘢，聲音亦重新調整變得更立體，連他亦很享受。前晚在MCL AIRSIDE舉行首映，他們紛紛在「藤原豆腐店」和「AE86」布景前打卡，非常熱鬧。而AE86車迷駕駛愛車到戲院捧場，十幾架整齊泊在停車場，十分壯觀。麥兆輝表示好感動：「我真係好興奮，望到呢個大銀幕嘅海報，好似返咗秋明山。」劉偉強坦言因版權問題，無法開拍第二集，他說拍一部已足夠。

王家衛作品繼早前推出《重慶森林》4K修復版，再推出《墮落天使》亦有重新整理後上映，故事由黎明、李嘉欣、莫文蔚、金城武、楊采妮等人演出。杜可風以手提攝影機拍出流麗奇詭的影像，用霓虹夜色引領觀眾遊走舊式茶樓、雜貨店、理髮店等地方。今次4K修復版，色調和畫面比例會有明顯改變。

本周電影名單：

9月17日上映

1.《頭文字D》（4K修復版）

9月18日上映

1.《觸電》

2.《白日夢接夢》

3.《紐約暗煞》

4.《731》（電影列為III級片，只准18歲或以上人士觀看）

5.《醜婦》

6.《迷途》

7.《墮落天使》（4K修復版）

8.《你的名字。》（IMAX版）