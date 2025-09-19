  • 報價
19/09/2025

東京國際電影節｜木村拓哉《TOKYO TAXI》成焦點，吉永小百合主演開幕電影《頂峰的對面有你》

Text: wong lin lin rachel

　　由木村拓哉、資深女演員倍賞千惠子主演、名導山田洋次執導的電影《TOKYO TAXI》，將於11月尾在日本上映。電影公司宣布這戲入選日本影壇盛事《第38屆東京國際電影節》中「焦點之作」（Centrepiece）單元。這是繼《武士的一分》後，木村拓哉跟山田洋次再度合作。 同時另一資深女演員吉永小百合主演的《頂峰的對面有你》則被獲選為開幕電影，這是一套講述世界首位征服珠穆朗瑪峰的女性登山家的故事。

 

Read more：艾美獎2025：《混沌少年時》成大贏家榮獲6獎項，15歲Owen Cooper奪男配，成史上最年輕得主【附得獎名單】

 

　　日本影壇盛事《第38屆東京國際電影節》將於10月27日至11月5日舉行，由木村拓哉、資深女演員倍賞千惠子主演的日本電影《TOKYO TAXI》，宣布入選成為「焦點之作」（Centrepiece）單元。電影原本安排在11月21日於日本上映，今次會在電影節率先上映。

 

 

　　《TOKYO TAXI》改編自法國電影《Driving Madeleine》，木村拓哉在戲中飾演一位的士司機，遇上由倍賞千惠子飾演準備入住老人院的貴婦乘客，二人雖然只是萍水相逢的陌路人，卻因為一次接載車程產生了奇妙的旅程。婦人在前往老人院的途上要求司機繞道而行，並在東京巿內遊走，在這趟東京到神奈川的車程上，她道出自己過去的故事，感動了司機原本平凡的生活。

 

 

　　由於電影中環繞東京到神奈川的車程，讓大家沿途重溫日本街頭風景，電影內會見到很多日本的著名旅遊景點，包括東京鐵路站、Sky Tree、涉谷街頭、銀杏大道等。

 

 

　　另外由日本資深女演員吉永小百合主演的新戲《頂峰的對面有你》，成為今次電影節的開幕電影。吉永小百合在戲中飾演世界首位征服珠穆朗瑪峰的女性登山家，吉永小百合有「昭和第一美人」的稱號，經常被讚保養得宜，外表比真實年紀至少細10歲，她年輕的時候，十分喜歡做運動，尤其是游水，最擅長游蝶式，相信練得一身健美線條。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk