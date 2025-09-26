《毛家》│區焯文紀錄義工救援辛酸史，4年僅4隻動物成功尋家，黃妍感動願出手幫助

導演區焯文花了4年時間拍攝紀錄片《毛家》，跟隨義工去到不同角落，見證著流浪動物被救，直至尋到新一個家的紀錄片。這段時間他拍下了義工拯救了40隻流浪動物，不過遙遙歲月只有4隻「浪浪」能成功尋家。區焯文拍這套電影的目的，最主要是希望「種植」愛護動物的訊息到每個人的心裡。日前他與主唱《毛家》主題曲《無家》的黃妍接受Etnet專訪，分享了拍攝過程的難忘事情。二人帶同愛犬受訪，區焯文分享了領養曾經受虐待的愛犬豆丁的痛苦的過去；而黃妍也被電影感動，決意之後為「浪浪」多出一分力。

區焯文為流浪動物，出了不少體力和心力。他在數年前曾經拍攝劇情片《毛俠》，當時並未能夠足以紀錄義工們幫助流浪動物的偉大事情，他希望把救護組織「毛守救援」真實救援事蹟呈現給觀眾，於是決定開新計劃拍攝《毛家》。他認為就算有法律保護流浪動物、又或者不斷有人拯救小生命，都不及人本質，想藉著電影喚起人類愛護小動物的心。與此同時，區焯文知道義工們在救援動物過程中，自己犧牲不少：「呢啲事蹟我唔想只有自己睇到，同埋香港救護動物意識，不論法例、幫護機構都唔夠，同埋個根源係喺人心，大家係點睇動物保護，希望拍一套影響一個人嘅心態，睇完希望影響大家點點滴滴，種植觀念。」

回想起拍攝過程，區焯文與義工們一同經歷辛苦：「呢套戲係想紀錄流浪動物由流浪到被拯救，直至搵到屋企嘅過程，開頭知道要跟住義工救援拍攝時一定好辛苦，佢哋基本上係每日24小時做拯救。不過喺香港嘅流浪動物，搵到個家根本係好難，足足拍咗4年，救咗40隻狗，只得4隻被領養。」

黃妍為《毛家》唱主題曲，事先看了紀錄片，她因此眼界大開，自認以前對流浪動物的認知很膚淺：「以往對流浪動物嘅概念，佢哋都係完好、精神嘅、冇受傷，或者只係腳唔小心整親，行路一拐一拐，但睇咗紀錄片覺得好震撼，原來有啲流浪動物受傷好嚴重，睇到啲片覺得好心痛，我幻想緊佢哋會有幾痛，而且佢哋係冇能力求救，都唔知點算。」

區焯文與黃妍同時被「毛守救援」的義工所感動，他們無私地救助流浪貓狗，往往不理一切希望能「救多一隻就一隻」。黃妍深深體會到大家的愛，而且自己也想身體力行，將來希望可以領養更多小動物，甚至做暫託家庭，幫助無家的動物，讓牠們暫時得到溫暖，直至成功尋家有個愛錫牠們的主人。

不少愛護動物的人，看過電影都被感染且十分傷感，表示一邊看電影一邊哭，但區焯文不想只賣「慘」情，電影中有成功尋家的個案，有開心的結局，他說：「有一隻狗叫屏安，佢證明到就算救援工作好艱辛，但都有佢嘅價值所在。屏安被烏繩蟲侵蝕頭髗，已經開始侵蝕眼珠，要把握時間去醫治，義工用咗4萬幾元去幫屏安做手術，救返之後好彩有人領養，嗰個家庭好愛錫佢，仲有彩蛋就係，領養呢隻小狗嘅家人，之前領養咗屏安嘅仔女，絕對係Happy Ending。」可惜，屏安在溫暖的家生存兩年後離世，家人更找導演取當年拍攝的片段來留念。雖然屏安成功獲救後只活得兩年，但區焯文覺得花了時間和金錢換來小狗有尊嚴地走完生命是值得的。

另一隻小狗叫阿B，樣子可愛很討好，但情緒不穩，區焯文笑言牠會「突然跳掣」，溫純的牠突然變得兇猛難以控制，所以很難有人領養，後來還要馴犬師幫忙調教性格。雖然情況並沒有太大改善，但阿B與義工建立了信任已有深厚感情：「以前阿B咬得人多，但後來義工可以同佢玩咬返隻狗，甚至同佢玩時會拍下出命令佢做動作，證明小狗只要對人類有感情之後，佢會好信任你，對你好好。」

區焯文自己也養了一隻可愛小狗豆丁，拍攝當日豆丁穿上一件小背心，看起來特別可愛，但穿衣並不是只為美觀，其實是做一個保護。豆丁由義工從地下賭場救回來，小生命在賭場被人長期淋腐蝕性液體，救回生命但身體的皮膚已壞死，小小身軀背部大部分位置不能再長毛：「就算唔長毛都冇所謂啦！我反而引以為傲，因為證明呢隻小狗經歷生死，係一個生命鬥士，呢個會係一個印記，將來要畫公仔，呢個背脊會係佢嘅特色。」

而黃妍帶來的愛犬Moon Moon，也有可愛的外表，但是牠像之前被拯救的流浪狗阿B一樣十分情緒化，Moon Moon還即場示範，如何「兇」主人黃妍。黃妍表示朋友也怕牠，有時出外工作也找不到人照顧，她還踢爆Moon Moon從小便記仇：「有次我唔小心踢到佢，佢嬲到要帶我行去啲結他架，要確保我真係望住佢之後，佢喺結他架隔離小便。」黃妍甚至苦笑，表示Moon Moon的最大「嗜好」是咬她，不過也感動Moon Moon很愛錫自己，外出時會強悍保護主人。有次黃妍帶Moon Moon到髮型屋，牠以為主人被髮型師欺負，立即想發惡攻擊。黃妍對著Moon Moon承諾：「就算你點樣惡，我都係咁愛你，唔會棄養你。」她就是希望這個訊息能傳遞給所有養動物的人，養動物是一生的承諾，不要遇任何困難便放棄寵物。