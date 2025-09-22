  • 報價
22/09/2025

打風睇戲│《頭文字D》4K修復版登港產片No.1，另類選擇《觸電》、《毛家》夠溫情

#黃秋生 #周杰倫 #觸電 #劉偉強 #余文樂 #頭文字D #盧慧敏 #影視娛樂 #林敏驄 #陳穎欣 #娛樂新聞 #柯煒林 #電影推介 #羅莽 #毛家 #毛守救援 #領養 #流浪動物
Text: wong lin lin rachel

　　打風不要去海邊睇風浪，在安全情況下可趁打風假入戲院睇戲，現有不少港產片選擇。由周杰倫、黃秋生、陳冠希、余文樂等人主演的20年經典電影《頭文字D》，9月17日重返大銀幕，電影重映未夠一星期已經登上港產片票房第一位！至於由林敏驄、柯煒林、羅莽、馮素波及一班年輕演員演出的《觸電》，勵志小品夠熱血。另外還有由區焯文導演跟隨義工隊拍攝4年的紀錄片《毛家》，呼喚大家要珍惜、愛護小動物生命，給「浪浪」們一個溫暖的家。

 

Read more：羅莽現身《觸電》活動神情呆滯，柯煒林謝票派驚喜＋電影減價$60刺激票房

 

　　20年前推出的經典電影《頭文字D》，戲中金句仍然為觀眾津津樂道，「我要買GTR」、「我要做車手」、「小心甩尾呀」、「條友真係唔識架喎」、「人無事先可以做世界冠軍嘛」等金句，仍然記憶猶新。

 

　　電影公司推出「鬥爆金句場」，觀眾在戲院內一齊狂拋對白，全場男觀眾齊講「我買咗件好性感嘅泳衣」，非常震撼。而《頭文字D》4K修復及杜比全景聲版重映即登上港產片票房第一位！

 

 

　　劉偉強導演曾突襲其中兩場「金句場」，他偷偷坐在樓梯位置感受觀眾鬥講金句的威力。放映後他驚喜現身，觀眾爭相拋出心水金句「三萬蚊（元）過夜」，亦有人邊講「我唔會輸畀同一個人Twice」邊做招牌動作，非常熱鬧。劉偉強開心表示特別到金句場感受現場環境，而他自己最愛的金句是「我要GTR」，他說：「當年拍呢套戲，我個仔10歲左右，佢睇完戲就不停話『我要GTR』。嗰啲『三萬蚊過夜』係你哋大人嘅金句！」

 

 

　　原來，亦有不少新一代的觀眾表示首次入戲院睇《頭文字D》，有人即場要求劉導推出4DX版，他一秒答應，全場歡呼。他說：「明年呀，考慮緊整《頭文字D》館，有你哋講嘅感受。」

 

　　劉偉強自豪地表示，很多鏡頭也是他親手揸機拍攝，由車碌拍入車廂內，準確地呈現到AE86衝出來的效果，其實有一定的困難，而且其實拍攝現場也太危險：「架車近到就喺我塊面旁邊擦過。呢個都係我唔再拍嘅最大理由，因為真係會死㗎！」不過搵命搏的成果有目共睹，今時今日仍然是潮流。

 

 

　　另外，同期上映有由林敏驄、柯煒林、陳穎欣、盧慧敏、羅莽演出的電影《觸電》，票房反應亦不錯，截至昨日（22日）下午5時，累計票房逾50萬，緊貼在《頭文字D》之後，連日來眾演員包括柯煒林、陳穎欣、盧慧敏等人去到不同的戲院做謝票。台前幕後戲裡戲外都發揮「Happy Hour」的團結精神，日前部分演員去到長沙灣出席VR遊戲活動，與《觸電》觀眾一齊體驗虛擬實境射擊遊戲，眾人玩得投入，林敏驄笑言：「非常好玩，我都隊冧咗5、6件。我係第一次玩VR game。」柯煒林在戲中是一名電競選手，為追求真實性，電影公司找來電競選手教一班演員打機。

 

 

　　打風最適合入戲院睇戲，電影公司為回饋觀眾及鼓勵入場支持本地電影及戲院，上映《觸電》之大部份香港戲院及澳門指定三間戲院票價最高為60港元 （包括優先場）。詳情請密切留意《觸電》FB或IG專頁及各院線或戲院之網站。

 

      此外，由區焯文導演從2019年至2023年間，追隨香港民間團體「毛守救援」的動物拯救過程，包括醫治、暫托到領養，以「救一隻、活一隻」的精神將生命救回來。《毛家》紀錄流浪動物由無家到「毛家」（毛孩的家），牠們被棄養、被虐待；有被砍掉半邊頭顱、有傷口潰爛、有被蛆蟲侵蝕；有些花盡醫療費也救不到，有些因樣貌外形不討好而留在狗舍終老⋯⋯四年時間追蹤拍攝了超過四十隻流浪狗，結果成功入屋的無奈地只得四隻，可見當中的得來不易，這就是現今流浪動物的殘酷現況！導演拍這戲並不為票房，反而希望憑電影感染更多人愛護動物。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應
etnet.com.hk