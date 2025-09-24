黎宣喪禮遇樺加沙襲港需特別安排，與丈夫恩愛70載最不捨留下老伴

資深演員黎宣的喪禮，在昨日（23日）超強颱風樺加沙靠近香港時舉行追思會。二女高鈴接受訪問，透露母親因肺炎併發症離世，而且還有鮮為人知的一面。在家人眼中黎宣是好媽媽，為人節儉而且常會親自為家人做衣服。而且熱愛演藝事業的她，就算只是演小角色，也會經常劇本不離身，為方便熟讀劇本，甚至把劇本放於床頭。同時女兒指父母一直恩愛，經常手拖手出街互相陪伴，母親最不捨自己離世，留下老伴高宏。

曾於無綫處境劇《真情》中飾演經典角色「阿家」的黎宣，8月28日離世，享年93歲，昨日（23日）在超強颱風樺加沙靠近香港之時，家屬在下午時份於九龍殯儀館舉行追思會，因天氣問題，原定翌日上午出殯，家人作出特別安排改在追思會前進行把遺體火化。

黎宣的丈夫高宏與三位女兒，大女高鈿、二女高鈴和細女高鋒一早到殯儀館打點，姪女黎姿跟丈夫馬廷強、姪仔黎嬰、圈中後輩古天樂、張栢芝、余安安、林文龍、鮑起靜、郭可盈夫婦等人送花牌致哀，而黎姿並沒有出席喪禮。

二女高鈴接受傳媒訪問時透露母親死因：「母親因為肺炎（離開），佢反覆發燒，住醫院一星期左右，然後心臟慢慢衰竭。」她還表示母親熱愛演戲，就算只演配角，但劇本不離手，甚至放在床頭隨時細讀。

談到父母親的感情，二女高鈴覺得二人70多年來也很恩愛，黎宣丈夫高宏曾任無綫藝員訓練班導師，高鈴表示：「由以前開始，佢哋已經常拖手出入，佢（黎宣）最唔捨得留低Daddy一個人。」

二女高鈴眼中黎宣是一個慈祥母親，教導女兒做人要誠實。母親有一雙巧手，喜歡親手造衫給女兒，而且為人節儉：「我哋嘅衫同埋佢自己著嘅衫，都係佢親手縫製嘅。」

黎宣出身電影世家，父親黎民偉被稱為「香港電影之父」，堂姐是已故粵語片演員黎灼灼。黎宣17歲便入行，飾演不少令觀眾難忘角色，包括《大時代》飾演丁蟹母親賤婆婆、《真情》飾演巴辣母親阿家等，直至2010年淡出影視圈。