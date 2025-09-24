  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

24/09/2025

黎宣喪禮遇樺加沙襲港需特別安排，與丈夫恩愛70載最不捨留下老伴

#余安安 #影視娛樂 #娛樂新聞 #高宏 #演藝人協會 #離世 #黎姿 #黎宣
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　資深演員黎宣的喪禮，在昨日（23日）超強颱風樺加沙靠近香港時舉行追思會。二女高鈴接受訪問，透露母親因肺炎併發症離世，而且還有鮮為人知的一面。在家人眼中黎宣是好媽媽，為人節儉而且常會親自為家人做衣服。而且熱愛演藝事業的她，就算只是演小角色，也會經常劇本不離身，為方便熟讀劇本，甚至把劇本放於床頭。同時女兒指父母一直恩愛，經常手拖手出街互相陪伴，母親最不捨自己離世，留下老伴高宏。

 

Read More：黎宣離世享年93歲，婚姻美滿、丈夫是初戀 黎姿發帖文悼念姑媽
 

　　曾於無綫處境劇《真情》中飾演經典角色「阿家」的黎宣，8月28日離世，享年93歲，昨日（23日）在超強颱風樺加沙靠近香港之時，家屬在下午時份於九龍殯儀館舉行追思會，因天氣問題，原定翌日上午出殯，家人作出特別安排改在追思會前進行把遺體火化。

 

 

　　黎宣的丈夫高宏與三位女兒，大女高鈿、二女高鈴和細女高鋒一早到殯儀館打點，姪女黎姿跟丈夫馬廷強、姪仔黎嬰、圈中後輩古天樂、張栢芝、余安安、林文龍、鮑起靜、郭可盈夫婦等人送花牌致哀，而黎姿並沒有出席喪禮。

 

 

　　二女高鈴接受傳媒訪問時透露母親死因：「母親因為肺炎（離開），佢反覆發燒，住醫院一星期左右，然後心臟慢慢衰竭。」她還表示母親熱愛演戲，就算只演配角，但劇本不離手，甚至放在床頭隨時細讀。

 

 

　　談到父母親的感情，二女高鈴覺得二人70多年來也很恩愛，黎宣丈夫高宏曾任無綫藝員訓練班導師，高鈴表示：「由以前開始，佢哋已經常拖手出入，佢（黎宣）最唔捨得留低Daddy一個人。」

 

 

　　二女高鈴眼中黎宣是一個慈祥母親，教導女兒做人要誠實。母親有一雙巧手，喜歡親手造衫給女兒，而且為人節儉：「我哋嘅衫同埋佢自己著嘅衫，都係佢親手縫製嘅。」

 

 

　　黎宣出身電影世家，父親黎民偉被稱為「香港電影之父」，堂姐是已故粵語片演員黎灼灼。黎宣17歲便入行，飾演不少令觀眾難忘角色，包括《大時代》飾演丁蟹母親賤婆婆、《真情》飾演巴辣母親阿家等，直至2010年淡出影視圈。 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#余安安 #影視娛樂 #娛樂新聞 #高宏 #演藝人協會 #離世 #黎姿 #黎宣
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

盟友集體「變臉」，事關美國關稅霸凌

23/09/2025 14:10

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk