  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

25/09/2025

呂頌賢死過翻生｜與唐文龍、莫家堯敍舊，年紀最大狀態最好

#影視娛樂 #娛樂新聞 #令孤沖 #唐文龍 #呂頌賢 #莫家堯
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　90年代香港演員呂頌賢近日傳出肺部受細菌嚴重感染消息，其太太麥景婷（原名麥麗紅）在社交平台形容丈夫這次患病情況是驚濤駭浪，多次出入醫院並住過深切治療部14日，早前終於康復出院。呂頌賢趁颱風樺加沙襲港前，在九龍城與亞視之友莫家堯、唐文龍短敍。三位曾經是亞視一代男神再次走在一起，意想不到年紀最大的呂頌賢狀態比其餘兩人更好。

 

Read More：59歲呂頌賢肺部感染昏迷ICU搶救兩周｜太太麥景婷暗示醫療失當

 

　　90年代亞視的一班男藝人之中，莫家堯、唐文龍和呂頌賢曾被力捧為男神，他們都有共同嗜好，以往經常結伴揸電單車兜風，是三人間的「男人的浪漫」。不過之後各有發展，呂頌賢北上搵人仔；唐文龍期後轉到無綫拍劇、近年也北上工作；而莫家堯後期放棄演藝事業，轉投商界發展並曾經營家族生意。

 

 

　　近日，三人在颱風樺加沙襲港前，在九龍城茶餐廳敍舊，唐文龍事後在社交平台分享三人合照，唐文龍寫道，「香港暴風前夕，和好久不見的朋友兄弟小聚片刻。現在已經回家。大家做好防風準備啊！」

 

 

　　不過三位一代男神走在一起，卻發現大家的狀態分別很大，竟然大病初癒、59歲的呂頌賢保養得最好，58歲的莫家堯現大眼袋，而唐文龍是眾人中最年輕，只得55歲，但臉上卻充滿歲月痕跡，眼角大量魚尾紋。

 

 

　　呂頌賢曾經因為肺部受細菌感染擴散至多個器官，住了14天ICU，全程他也陷入昏迷狀態中，出院後曾被網民影到他明顯消瘦的樣子，原來差不多跌了40磅。事隔一陣子，今次跟老友聚會，戴上鴨舌帽的呂頌賢，回復狀態，面色比之前好，看起來很精神，顏值亦已回升。

 

 

　　呂頌賢與太太麥景婷茹素多年，呂頌賢更吃素約30年，是他向太太介紹茹素的好處。二人的茹素習慣曾引起不少內地網民爭議，不過呂頌顉一於少理，他今次死過翻生，出院後繼續吃素，他曾分享美食照片，慰勞自己大吃印度素食。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#影視娛樂 #娛樂新聞 #令孤沖 #唐文龍 #呂頌賢 #莫家堯
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk