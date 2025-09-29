  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

29/09/2025

藝人另類賺錢法｜江美儀素顏直播教化妝、台灣藝人療癒式陪伴吸金逾4千萬

#直播 #保養 #于矇矓 #江美儀 #素顏 #明道 #林欣彤 #影視娛樂 #娛樂新聞
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　54歲江美儀憑劇集《下流上車族》在無綫頒獎禮上奪得「最佳女主角」，人氣急升。不過，她與一般女演員不同，竟無懼臉上歲月痕跡，經常會素顏見人。藝高人膽大的她，近來活躍於社交平台，還開直播近距離鏡頭教化妝，真實一面表露無遺，除了皮膚好之外，還有一個部位成為亮點。近年不少藝人經常用直播方式賺錢，帶貨之類方法已過時，不少藝人已創新方法做直播，還大受歡迎。

 

Read more：女歌手林欣彤凌晨直播拍著男子呼救：你想殺死我！語無倫次惹關注

 

　　視后江美儀演技出色，而且膽色過人，近來活躍於社交平台，經常與粉絲互動。54歲的她常被讚凍齡有術，近日還教粉絲化妝技巧。她在無避忌下超近鏡頭教化妝，讓觀眾看得更清楚之餘，樣貌表露無遺，不過除了樣貌之外，牙齒亦成為亮點。

 

 

　　在直播影片中，江美儀的素顏已經令不少人讚賞，皮膚白滑，只是眼部略有皺紋，卻未有影響美貌外觀，而白滑又整齊的牙齒更成為焦點，更被取笑是介紹明星護牙產品，甚至有人把江美儀跟男歌手譚詠麟相比，有人寫道，「譚詠麟！譚校長的牙黃黃的。」

 

　　近年，有傳無綫減少自家創作的節目，江美儀已有兩年多沒有新劇播映，所以閒來做直播保持人氣。同時，其實不少藝人靠網上做直播視為財路，有時做埋帶貨，足以名利雙收。

 

 

　　近來在無綫黃金檔期播出《華山論劍》中的45歲台灣藝人明道，做直播做出個人風格，曾試過以「明道和你說晚安」直播帳號互動聊天，以溫柔的聲線像「陪伴式」對話，

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】特朗普簽令宣布批准TikTok賣盤，你是否滿意該交易？► 立即投票

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#直播 #保養 #于矇矓 #江美儀 #素顏 #明道 #林欣彤 #影視娛樂 #娛樂新聞
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk