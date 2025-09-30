  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

30/09/2025

59歲王書麒兩度面癱後最新近況 面容僵硬、歪嘴 拍戲曾被掌摑無知覺

#娛樂新聞 #王書麒 #影視娛樂 #面癱 #許秋怡
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　昔日童星出身的男藝人王書麒，跟太太許秋怡早年已到內地發展，密密登台賺錢，有傳身家過憶元。不過59歲的王書麒曾在2001年患病，被醫生診斷患上「面癱」，之後停工8個月休息。事隔多年雖已康服，不過外表已大不如前，近日夫妻二人跟林俊賢一起出席商演活動，發現王書麒的樣貌變化很大。

 

Read more：藝人另類賺錢法｜江美儀素顏直播教化妝、台灣藝人療癒式陪伴吸金逾4千萬　

 

　　59歲的王書麒童星出身，於兒童節目《小時候》演出，由於樣子可愛兼精靈活潑而被受關注，不過長大後星途一般，未算大紅大紫。1994年離開無綫後，作多方面嘗試，曾加入亞視又試過拍戲，甚至拍過三級片。

 

 

　　自2003年與張智霖前度女友許秋怡結婚後，兩人便雙劍合壁工作，近年到內地發展，有傳他們夫妻檔工作酬勞叫價甚高，加上密密登台，傳聞指二人月入近百萬，現時身家已達億元。兩夫婦作風低調，亦甚少在香港出現。

 

　　不過，王書麒的身體狀況並不算好，2001年他進食期間不慎咬傷口腔，翌日起床出現類似中風的狀況，右邊面部肌肉歪向上，以致嘴角歪曲，雙眼更不能合起來，不停流眼水，之後睇醫生被診斷患上「面顏神經麻痺」，立即停工休養，8個月後病情好轉，便逐步開始復工。

 

 

　　康復後的王書麒面容已經不能回復當年，臉部仍然有微歪的情況，近日王書麒及許秋怡，跟另一前無綫藝人林俊賢一起出席商演，三人在場地上遇面並一起合照，王書麒顯得臉色比其他人特別蒼白，而且表情生硬，大細眼兼且笑起來顯得不自然，甚至有點僵硬。不少網民指王書麒的樣子大走樣，完全認不出他，但覺得他患病後未能回復完貌，替對方可惜。

 

 

　　王書麒的情況，其實有跡可尋，若能及早注意身體情況，或許能改善。他曾經接受鍾慧冰訪問時透露，以往拍劇經常出現被對手摑面劇情，他最習慣被萬梓良打。在拍攝《新紮師兄 1988》時候，有幾次面部出現麻痺的情況，當中有場與林嘉華的對手戲，王書麒要被對方掌摑，但不能借位拍攝，王書麒要企定定被打。二人在拍攝期間演得太投入，愈行愈埋，對方一巴掌打下來特別食力，王書麒閃避不及，被狠狠掌摑，他收工後左邊臉仍然失去知覺，甚至吃不到東西：「食麵都啜唔到上來，左邊面完全無感覺。同埋隻眼又合唔埋，唔可以合埋眼瞓。」

 

 

　　另一次，發生於23年前，有一日拍完戲身體已經十分勞累，回到家吹冷氣休息，不料翌日起床後發現面癱及歪嘴。但當時仍然堅持返工，為劇集錄主題曲：「我估監製從未見過人錄歌時要拉住一邊嘴，因為有邊臉歪向一邊，好多時候發唔到音。」王書麒明白能夠完全康復及回復以往容貌的機會很渺茫，但太太許秋怡卻很積極，為他尋遍各地名醫，針炙、神醫和耳穴師等嘗試醫好這個病。

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#娛樂新聞 #王書麒 #影視娛樂 #面癱 #許秋怡
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普復仇與公務員被炒

30/09/2025 14:35

大國博弈

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk