59歲王書麒兩度面癱後最新近況 面容僵硬、歪嘴 拍戲曾被掌摑無知覺

昔日童星出身的男藝人王書麒，跟太太許秋怡早年已到內地發展，密密登台賺錢，有傳身家過憶元。不過59歲的王書麒曾在2001年患病，被醫生診斷患上「面癱」，之後停工8個月休息。事隔多年雖已康服，不過外表已大不如前，近日夫妻二人跟林俊賢一起出席商演活動，發現王書麒的樣貌變化很大。

59歲的王書麒童星出身，於兒童節目《小時候》演出，由於樣子可愛兼精靈活潑而被受關注，不過長大後星途一般，未算大紅大紫。1994年離開無綫後，作多方面嘗試，曾加入亞視又試過拍戲，甚至拍過三級片。

自2003年與張智霖前度女友許秋怡結婚後，兩人便雙劍合壁工作，近年到內地發展，有傳他們夫妻檔工作酬勞叫價甚高，加上密密登台，傳聞指二人月入近百萬，現時身家已達億元。兩夫婦作風低調，亦甚少在香港出現。

不過，王書麒的身體狀況並不算好，2001年他進食期間不慎咬傷口腔，翌日起床出現類似中風的狀況，右邊面部肌肉歪向上，以致嘴角歪曲，雙眼更不能合起來，不停流眼水，之後睇醫生被診斷患上「面顏神經麻痺」，立即停工休養，8個月後病情好轉，便逐步開始復工。

康復後的王書麒面容已經不能回復當年，臉部仍然有微歪的情況，近日王書麒及許秋怡，跟另一前無綫藝人林俊賢一起出席商演，三人在場地上遇面並一起合照，王書麒顯得臉色比其他人特別蒼白，而且表情生硬，大細眼兼且笑起來顯得不自然，甚至有點僵硬。不少網民指王書麒的樣子大走樣，完全認不出他，但覺得他患病後未能回復完貌，替對方可惜。

王書麒的情況，其實有跡可尋，若能及早注意身體情況，或許能改善。他曾經接受鍾慧冰訪問時透露，以往拍劇經常出現被對手摑面劇情，他最習慣被萬梓良打。在拍攝《新紮師兄 1988》時候，有幾次面部出現麻痺的情況，當中有場與林嘉華的對手戲，王書麒要被對方掌摑，但不能借位拍攝，王書麒要企定定被打。二人在拍攝期間演得太投入，愈行愈埋，對方一巴掌打下來特別食力，王書麒閃避不及，被狠狠掌摑，他收工後左邊臉仍然失去知覺，甚至吃不到東西：「食麵都啜唔到上來，左邊面完全無感覺。同埋隻眼又合唔埋，唔可以合埋眼瞓。」

另一次，發生於23年前，有一日拍完戲身體已經十分勞累，回到家吹冷氣休息，不料翌日起床後發現面癱及歪嘴。但當時仍然堅持返工，為劇集錄主題曲：「我估監製從未見過人錄歌時要拉住一邊嘴，因為有邊臉歪向一邊，好多時候發唔到音。」王書麒明白能夠完全康復及回復以往容貌的機會很渺茫，但太太許秋怡卻很積極，為他尋遍各地名醫，針炙、神醫和耳穴師等嘗試醫好這個病。