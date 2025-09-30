郭鋒與薛家燕澳門拍《十月初五》續集？2017年喪妻後一蹶不振 淡出幕前 被家燕姐打動復出

「老戲骨」郭鋒近年較低調，並不會經常拍劇，去年只是曾客串演出電影《盜月者》及劇集《黑色月光》。2017年郭鋒因為太太歐陽佩珊離世後，大受打擊，所以淡出娛樂圈，當時情況令人擔憂，幸有身邊朋友不斷鼓勵陪伴。郭鋒近日復出，客串拍攝澳門旅遊局的短劇，與薛家燕再度合作，二人可以繼經典劇集《十月初五的月光》後再次「相戀」。

薛家燕、龔慈恩、林愷鈴（Ashley）合作拍攝四集式短劇，宣傳澳門旅遊，劇中三人飾演三代同堂，故事講述飾演「嫲嫲」的家燕姐，要到澳門尋找初戀男友，結局篇請來了在經典劇《十月初五的月光》飾演家燕姐舊情人的郭鋒客串，飾演「嫲嫲」初戀男友，二人相隔多年重返澳門合作拍劇，勾起不少觀眾回憶。

當年拍攝經典劇集《十月初五的月光》時曾於澳門取景，飾演「Q姨」的家燕姐與舊情人「祝展輝」（郭鋒 飾）的戲份，也多在當地拍攝。相隔多年後家燕姐與郭鋒再度合體，家燕姐笑言有如真的找回舊情人：「2000年合作拍《十月初五的月光》之後，2015年我哋再合作拍呢套劇電影版，而家相隔10年再合作，郭鋒仍然好熱情、感覺親切，有一份濃濃的情義結。」郭鋒則笑言自己跟往年大有不同，他笑說：「舊時好多頭髮，後生冇咁肥，而家肥咗。」

其實郭鋒近年開始減產，去年只拍攝了電視劇《黑色月光》，以及在電影《盜月者》中客串，今次再度出山，全因被家燕姐打動，家燕姐表示：「故事講我要喺澳門搵初戀情人，我諗喺澳門度拍，《十月初五的月光》有個做我情人，不如請番佢嚟，應該令大家好大回憶，於是我就嘗試打畀郭鋒，請佢客串做我初戀情人，佢好賞面，對整套劇嚟講，係大家都好期待見嘅嘢。」

郭峰當年突然退下火線，全因2017年太太歐陽佩珊離世，他心痛不已變得茶飯不思，沒心情下才淡出娛樂圈。現實中的郭峰是一位絕世好丈夫，他與太太拍攝《無語問蒼天》認識，之後在1977年結婚。婚後二人相當恩愛，有影皆雙，可惜愛妻在2017年因患癌病而離世，郭鋒當時大受打擊，一時接受不到事實在醫院大叫。

郭鋒曾在訪問中坦言：「太太好多學生好關心我，亦都好擔心我，初時我的確係跌咗落去（心情低落），而家講起都有啲心酸。其實一個人嘅生命價值，睇你點睇，有啲事業為重，有啲家庭為重，家庭係我人生中最大嘅得著，好幸運，而事業令到我認識咗我太太，呢個係天意一個安排。」喪妻之痛更曾令他茶飯不思，心情憂鬱。

經過多年後，郭鋒也回復開朗本性，早前，郭鋒與舊朋友敍舊，當日有向海嵐、高雄等人，從向海嵐的影片中見到郭鋒精神奕奕，面色紅潤而且表情豐富，還被向海嵐踢爆，十分喜愛吃甜品。