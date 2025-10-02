容祖兒遭成龍「龍抓手」突襲！背脊掃上膊頭零反應引熱議

容祖兒日前在音樂會上被成龍大哥愛寵掃背，全程被現場人士影低。於9月28日二人跟梁詠琪、薛凱琪等人出席「灣區升明月」2025大灣區電影音樂晚會。當晚容祖兒穿上露肩晚裝，大騷白滑肩膊和肉背，不用表演期間被安排與成龍、老闆楊受成博士、肖戰等人同桌而坐。一班人聊天非常開心，期間成龍向容祖兒掃背，當時楊受成立即站起來帶走她。

Read more：新戲速遞│《風林火山》10.1香港上映 + 姜皓文《惡人當道》江湖寫照 +《捕風追影》新星好打過成龍

一班藝人包括成龍、王祖藍、容祖兒、梁詠琪、薛凱琪、王菀之、周柏豪、王力宏、肖戰、孫楠等，日前在澳門出席大灣區電影音樂晚會。熱愛唱歌的成龍，與容祖兒台上合唱《在我生命中的每一天》。

同時，藝人們也被安排在不用表演時坐在台下欣賞節目，容祖兒被安排跟公司老闆楊受成博士、成龍、王力宏、肖戰等人同桌而坐。有網民把當晚的片段放上社交平台，片段中見到成龍的手一直放在容祖兒的椅背上，當容祖兒滔滔不絕說話時，成龍突然使出「龍抓手」拍向容祖兒背部，然後很自然地把手在背上游走，由下而上掃到去容祖兒的肩膊。當時，楊受成一直望向二人，突然站起來拖著容祖兒離座，反而容祖兒則一點反應也沒有繼續說話。

坊間瘋狂熱議此片段，有網民覺得楊受成見到成龍此舉，故有心把容祖兒帶走。事後容祖兒經理人霍汶希接受傳媒訪問時表示，當時楊受成想跟王力宏和肖戰合照，因為肖戰坐於容祖兒另一邊，所以想跟容祖兒調位。霍汶希強調成龍一直看著容祖兒長大，是一個Gentleman。

早前成龍突然出現在韓國男團SEVENTEEN一連兩晚在啟德主場館舉行的演唱會，成龍曾跟成員文俊輝（Jun）合作拍電影，當成龍驚喜現身，即引起全場哄動，有人感到驚訝，但不少年輕觀眾卻感到驚嚇，始終覺得他跟主角SEVENTEEN年紀相差太遠，覺得他突然出現演唱會顯得格格不入而表示甚為失望。