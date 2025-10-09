《尋秦記》電影版傳改在跨年檔期上映，疑避開李連杰賀歲片正面交鋒？

由古天樂、林峯主演的《尋秦記》電影版，早已完成拍攝多年，但仍未有確切上映日期，曾被外間取笑如麥浚龍製作的電影《風林火山》，同樣也是一個「都巿傳說」。早前，內地舉行影片推介會的片目中出現《尋秦記》的名字，並且傳出將於2026的賀歲檔期推出，不過電影公司一直沒有講明確切日期。近日又再有新版本，有指電影會在跨年檔期上映，而這日子的改動似乎跟李連杰有關。

電視劇集作品《尋秦記》，原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮等人在2019年拍攝電影版，不過完成拍攝後一直未有上映日期，曾被外間取笑是「都巿傳說電影」之一，而麥浚龍製作的《風林火山》同樣花了多年製作卻仍未推出，結果剛於10月1日上映。

早前，《尋秦記》亦有新的上映日期眉目，曾在廈門舉行的第27屆全國影片推介會上，《尋秦記》電影竟出現在片目中，並且於發布會上公開最新海報及宣布將會在2026年賀歲檔期上映！不過，雖然電影在過往也曾發布了劇照、宣傳短片，於賀歲檔期上映一直都是傳聞，電影公司未有正式確認。

在該發布會上，內地賀歲檔期猛片如雲，如李連杰新作品《鏢人：風起大漠》，他已經有14年沒有主演武俠片，《鏢人：風起大漠》由袁和平執導，強調由頂級武俠天團打造不同年齡層的武俠盛宴，還有吳京身兼監製和主演，另外還有演員謝霆鋒，集合了三代武打演員。若《鏢人：風起大漠》真的會在賀歲片檔期推出，到時《尋秦記》將會硬撼迎戰。

不過，近日再有消息傳出，未知是否為了避開與李連杰硬撼，《尋秦記》將會在跨年檔期推出，網上流傳一張電影宣傳海報上也確實寫了上映日期。若消息屬實，到時《尋秦記》好大機會內地與香港同步上映。

《尋秦記》電影延續劇集版的劇情故事，於結局電視劇的19年後展開新的故事，除了江華之外，主要演員古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮與滕麗名原班人馬演出，而飾演嫪毒的江華卻未有參與演出。《尋秦記》根據黃易同名小說改編，電視劇在2001年播出，故事講到香港G4特勤人員項少龍（古天樂 飾）穿越時空在2000年前的戰國時代出現，並認識嬴政（林峯 飾），之後介入秦國統一天下的局面！