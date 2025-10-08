萬綺雯55歲凍齡「不老的馬小玲」，曾過度使用濾鏡變陳淑蘭

曾經是「亞視一姐」的萬綺雯，最受歡迎作品是《我和殭屍有個約會》裡面飾演的馬小玲一角，擁有一雙42吋長腿，深受宅男愛戴。日前她55歲生日，感慨不經不覺又大一歲，不過網民大讚她保養得宜，還誇讚她仍然是當年的「馬小玲女神」。近年已移居內地的她，被內地藝人感染影相時愛用濾鏡修飾，曾被指濾鏡過度，樣貌變得與陳淑蘭十分相似。

萬綺雯在1989年參選亞姐，獲得亞軍後加入亞洲電視，還備受力捧，經典角色有《我和殭屍有個約會》馬小玲及《我和春天有個約會》藍鳳萍。當年她的一雙42吋美腿，成功吸引不少粉絲，多年來仍然不時穿上短裙展示修長美腿。

2021年萬綺雯離開無綫，與丈夫陳十三移居内地生活，她除了出席商演活動之外，同時跟朋友在浙江開民宿。為了增加名氣，經常在內地社交平台分享生活，與網民有很多互動。近日，她剛迎接55歲生日，並分享了多張靚相，還寫道：「不知不覺又老了一歲，過去的一歲，也有好好在工作呀！#明星不止ab面 #又長大一歲 #一歲有一歲的味道。」

萬綺雯分享的照片中，外貌跟以往差不多，沒有甚麼歲月痕跡，不少網民大讚她保養得宜，凍齡的她被讚仍然是當年的馬小玲，網民表示由《我和殭屍有個約會》時已經是萬綺雯粉絲：「從我和殭屍有個約會認識的姐姐，如今姐姐還是姐姐，我都老成大姨了。」

就算再美也有破綻，2022年就曾經在社交平台分享照片，卻被網民大彈過度使用相機濾鏡，在濾鏡修飾下，萬綺雯被笑跟陳淑蘭（蘭子）樣貌相似，幸好陳淑蘭也是參加選美出身，公認是靚女，所以網民的評論也算是一種讚美。