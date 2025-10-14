周杰倫自爆巡演患恐慌症，明年全新演唱會不擔保能唱原Key

46歲華語天王周杰倫由2019年開始舉行《嘉年華世界巡迴演唱會》，於日前在上海體育場舉行尾場演出。台上風光的周杰倫近日在社交平台自爆，在110場演出期間他曾經患有恐慌症無法上台，甚至有取消演出的念頭，並坦言受此病影響以致聲線狀態不好。不過，問題也沒有嚇倒他，演唱會落幕後他隨即有新計劃，其所屬的杰威爾音樂公司宣布，將在明年開啟全新一個巡迴演唱會。

台灣歌手周杰倫入行25年，已經躍升成為華語天王，歌迷遍佈世界各地。2019年開始啟動了《嘉年華世界巡迴演唱會》，橫跨六年的巡演合共舉辦了110場演出，在10月11日於上海體育場完成尾場，而這三場演出有共超過18萬人欣賞，創下該場地有史以來最高觀眾入座紀錄。

今年6月，周杰倫亦曾經在啟德體育園作巡迴演出，但有歌迷表示不滿並感慨表示周杰倫的聲線及狀態不及當年勇，而且唱出多首經典歌曲時被嘲「唱不回原key」。

周杰倫完成整個巡唱之後，在社交平台感性發言，自爆身體狀態出現問題影響表現，坦白承認自己唱不到原Key，但仍然希望跟歌迷往後有更多回憶，「在巡迴的期間，其實也有些我無法控制的情況，比如恐慌發作無法上台的時候，在我聲音狀態不好的時候，在許多壓力極大的同時，想到大家為了一場演唱會，可能等了幾年，我知道那份期待有多珍貴，正因為如此，許多取消演唱會的念頭，就此打住，只能好好的撐住，現在提這些，或許一切都不重要了，下一次新的巡迴，我能不能每場唱原key我不知道，但我知道， 不管原不原key我還是會回到舞台，跟你們繼續創造回憶。」

與此同時，周杰倫所屬的公司杰威爾音樂宣布，周杰倫將會有全新一個巡迴演唱會並預計在明年啟動，這會是他出道25周年後的全新概念與製作的音樂盛會。傳聞指新的個唱會根據各地演出城市特色設計專屬名稱與舞台風格，屆時每一站也是充滿當地特色的專屬演唱會。

藝人台上風光，其實有苦自己知，陳奕迅舉行世界巡迴演唱會《FEAR and DREAMS》後，他於紀錄電影《FEAR and DREAMS： NOW is the only reality》自爆，在演唱會期間患病，今次不是聲帶出事，而是因為壓力誘發焦慮症。

巡演期間，陳奕迅的情緒上落很大，從片段內可見他對自己演出要求非常苛嚴，演出錯一粒音也會發脾氣， 聲帶出現一些問題也會激動想取消演出，亦因這些無形壓力引發情緒病：「我知道自己有精神病後，都反問自己，而家先有？！我睇咗一個好好嘅醫生，目前仍有食藥。」陳奕迅聽取醫生勸告，演出期間仍然服用藥物，直至完成演唱會才可以停藥。