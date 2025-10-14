劉俊謙蔡思韵拍拖6年日本結婚，拍攝《幻愛》結緣

《九龍城寨之圍城》男主角劉俊謙宣布「封盤」，與女朋友蔡思韵拉埋天窗，他們在社交平台貼出婚紗照公布婚訊。二人在日本舉行婚禮，並且邀請到家人及圈中好友朱栢康等人見證下，展開人生新的一章，恭喜！恭喜！

香港新一代男神劉俊謙，與拍拖6年女友蔡思韵宣布結婚，二人在社交平台貼出婚紗照片公布消息。從照片看到，二人在日本舉行婚禮，在家人和部分圈中好友如朱栢康等人見證下拉埋天窗。

劉俊謙與蔡思韵合作拍攝電影《幻愛》結良緣，二人是圈中罕有一對公開戀情的藝人，一直以來向外間坦白談論他們的戀情。他們在社交平台貼出照片，並寫道，「Thank you God for loving us！我們結婚了！」

婚禮事前被沒有高調公開，一對新人只是通知部分親友。婚禮在日本輕井澤舉行，婚紗照二人選擇以日本復古式拍攝。老友朱栢康也有見證這個婚禮，合照時大家還擺出搞笑甫士。經理人公司回覆傳媒表示：「俊謙與思韵感謝所有媒體朋友和各方友好長久以來的支持與愛護，同時也會互相扶持認真、踏實地過生活，希望大家繼續給予兩位祝福。」

劉俊謙和太太蔡思韵從工作上的演出拍檔，到生命中不可或缺的伴侶，他們珍惜這段細水長流的感情，並感謝彼此讓愛昇華成為更踏實的家人關係。他們拍攝《幻愛》時結緣，導演周冠威曾爆料指，二人拍攝期間已經擦出愛火，但當時投入拍攝，他們工作態度專業，堅持在完成拍攝才正式拍拖。

37歲劉俊謙修讀香港演藝學院戲劇學院榮譽學士，讀書期間獲多個獎學金，曾去台北藝術大學舞蹈研究所攻讀碩士課程。曾拍攝多套ViuTV電視劇及電影，包括有《梅艷芳》中飾演張國榮年輕版、《潛行》、《武替道》，更憑《九龍城寨之圍城》中飾演信一一角紅到去日本。31歲蔡思韵亦有不少演出機會，她曾拍攝《九龍城寨之圍城》、《武替道》、《久別重逢》和《濁水漂流》等，同時她亦參與很多舞台劇演出，二人均是香港演藝界新一代有才華的演員。