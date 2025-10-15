  • 報價
15/10/2025

歐倩怡傳展「第二春」戀禿髮男，前夫郭晉安懶理與莊子璇「父女戀」放閃

Text: wong lin lin rachel

　　歐倩怡（Cindy）和前夫郭晉安曾被視為娛樂圈中的模範夫妻，二人育有一子一女，不過去年二人突然宣布離婚，18年的婚姻就此破裂。從此各自各精彩，61歲的郭晉安驚爆傳出與23歲香港小姐傳緋聞；而歐倩怡棄擁有5億身家的郭晉安後，近日疑似另結新歡，被影到手挽著一位禿髮男子去食飯，面對傳媒追問卻未有否認新戀情。

 

Read more：黎瑞恩離婚後「鬱到病」：胰臟出現2粒腫瘤，逃避處理最終腹痛送院

 

　　歐倩怡和郭晉安雖然年紀相隔15年，二人1999年開始相戀，7年後結婚，當日二人在充滿夢幻的迪士尼樂園舉行童話式婚禮。婚後二人育有一仔一女，歐倩怡隨後淡出娛樂圈相夫教子，讓人感覺過著幸福美滿生活。不過，這對被視為娛圈模範夫妻卻於去年宣布結束18年婚姻。

 

 

　　各自生活後，歐倩怡曾經接受節目訪問時表示對愛情仍然充滿憧憬，坦言立即玩交友App。近日似乎她的「第二春」已來臨，有傳媒影到她與一位禿髮男子出入，對方打扮樸素，當時她挽著男方手臂，還一起到餐廳食飯。被問到有新歡一事，歐倩怡沒有正面否認並表示保持低調。

 

 

　　歐倩怡婚後不甘於只當湊仔太太，反而重返校園進修並取得多個學位，甚至成為英國註冊運動營養學家。而郭晉安除了演藝工作外，同時與胞姊合作經營健康食品公司還成功上市，加上房地產投資有道財富暴漲，傳聞身家達5億。不過他仍堅持做湊仔公，間中會見到他獨自一人帶子女出街。

 

 

　　這邊廂郭晉安的感情生活方面也有新色彩，早前與香港小姐莊子璇合作拍攝無線台慶劇《金式森林》傳出「父女戀」，當時二人回答曖昧，而莊子璇回應時更表示不介意比自己年長的對象相戀。而在日前的劇集首映禮，二人還互相放閃，劇組為郭晉安補祝生日，莊子璇則送上網球拍做禮物，他大讚對方了解自己：「了解我嘅人先會送到咁有心思嘅禮物。」而他亦曾經表示劇中莊子璇的角色，與現實中自己的女兒性格相似。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】中美貿易戰突然全面升級，分析指雙方已留轉圜空間，你是否認同？► 立即投票

