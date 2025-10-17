  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠

17/10/2025

試當真《墨魚遊戲2》人氣超越台慶，高峰期13.1萬人同步收看，多位高手玩家落敗

#洪天明 #錢嘉樂 #C君 #森美 #小儀 #古天樂 #YouTuber #娛樂新聞 #試當真 #劇集精選 #影視娛樂 #墨魚遊戲2 #魷魚遊戲 #劉以達 #游學修
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　由游學修、許賢和蘇致豪創立的YouTube頻道《試當真》，結業前製作最後一個大型綜藝節目《墨魚遊戲2》，參考韓劇《魷魚遊戲》製作找來全港100位藝人、演員、KOL和YouTuber等參與拍攝，當中有熟口熟面經常在無綫亮相遊戲節目的鄧兆尊、農夫、森美、錢嘉樂和洪天明等人，最後預告更有古天樂出場做遊戲幕後「主持人」。星光熠熠比無綫台慶更熱鬧，昨晚（16日）播出首集，高峰時間13.1萬人同步網上收看，而影片播了不到一天，觀看次數已超過110萬次，數字更不斷上升中。

 

Read more：《試當真》中秋舉行最後一屆頒獎禮，古天樂角逐最佳新演員，頻道於10月停運

 

　　《試當真》在結業前推出大型節目《墨魚遊戲2》，一連兩集，首集在昨晚（16日）晚上10時播出，下集大結局將於下周四晚（10月23日）播映。今次破天荒雲集來自不同界別的藝人、KOL和YouTuber等一起玩遊戲，當中有很多熟口熟面、經常在無綫亮相遊戲節目的藝人，包括錢嘉樂、洪天明、鄧兆尊、劉以達、森美、小儀、農夫等，相當熱鬧。

 

 

　　同時還有很多年輕一輩藝人和歌手如魏浚笙、Tyson Yoshi、雲浩影、陳柏宇、朱柏謙、廖子妤、盧鎮業等人參與。而YouTuber則有JFFT、《香城映画》的趙羅尼、張錦霞等。在首集的最後預告上，還有古天樂驚喜現身扮演遊戲的主持人，抽出要求Tyson Yoshi除衫，他拒絕就範而被古天樂用道具槍指著頭部。

 

 

　　從預告已可見聲勢浩大並成為全城熱話，加上游學修等人呼籲大家可隨便轉播節目，或可在公開商業場所內放映，多區餐廳、酒吧同時響應，首播期間最高峰吸引多達 13.1 萬人同步網上收看。

 

　　這個綜藝節目《墨魚遊戲2》是參考韓劇《魷魚遊戲》製作，100位參賽者要通過5個本地經典的兒童遊戲，首集就玩了「狐狸先生幾多點」及「井字過三關」。今次有很多專門在電視台遊戲節目內出現的高手玩家出現，如錢嘉樂、鄧兆尊、森美、洪天明和農夫等，他們順利通過第一個遊戲，第二個遊戲卻分別落敗被「槍殺」，只得農夫成員陸永靠運氣順利過關。

 

 

　　鄧兆尊在「井字過三關」被洶汰出局，面臨槍殺一刻，他拋出一句︰「打靶我最有經驗！」令人回想起在電影《國產凌凌漆》中，他被槍殺的一幕，引得全場爆笑，大家都大讚前輩搞笑一流。

 

 

　　在韓劇《魷魚遊戲》中所展示的人性考驗，在《墨魚遊戲2》也同樣考驗大家。在休息環節時，大會神秘流出紙張，當大家以為紙張會像第一個遊戲般獲取功能卡有助過關，即爭相搶奪，最後發現原來是被淘汰的指示。眾參賽者即千方百計把紙張傳遞給其他人，真是考驗大家的腦轉數，而為了繼續玩遊戲分分鐘連朋友也要出賣。

 

 

　　在節目宣傳時，外間一直估計古天樂會參與這場遊戲比賽，雖然最後他並非100位參賽者其中之一，但他則在首集完結前的預告片內出現，他穿上黑衣戴面具扮「主持人」出場，並抽出Tyson Yoshi要求對方除衫。同時也預告下集將會迎來第三回合，參賽者要玩「氹氹轉菊花園」，同時將會揭曉誰是最終贏家。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#洪天明 #錢嘉樂 #C君 #森美 #小儀 #古天樂 #YouTuber #娛樂新聞 #試當真 #劇集精選 #影視娛樂 #墨魚遊戲2 #魷魚遊戲 #劉以達 #游學修
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk