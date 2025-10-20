  • 報價
20/10/2025

黃淑儀首段婚姻失敗被要求離港，身上只有6千元避走加拿大，說話率直兩度得罪電視台高

#娛樂新聞 #影視娛樂 #離婚 #劉芳剛 #汪明荃 #加拿大 #黃淑儀
Text: wong lin lin rachel

　　黃淑儀（Gigi）近年主持烹飪節目大受歡迎，曾是無綫力捧的花旦。她最近接受訪問，再次重提於舊東家的際遇，以及兩段婚姻。她提到與首任丈夫劉芳剛離婚後，決心一個人去加拿大重新起步，當初為生計做過多份雜工，雖然吃盡苦頭，但從不後悔當年選擇。

 

　　現年75歲的黃淑儀（Gigi）曾是電視台力捧花旦，近年轉型主持飲食和烹飪節目，同樣大受歡迎。一臉幸福相的她，原來曾經經歷兩段婚姻，並育有一女三子。表面風光的她，近日接受訪問時，重提首段婚姻失敗，落泊離開香港，去到加拿大從新生活，捱了不少苦頭。

 

 

　　1969年黃淑儀在事業起飛之時，決定嫁給比自己大21歲的劉芳剛，婚後二人育有一仔一女，不過婚姻只維持了8年便告終，離婚收場。黃淑儀曾在一次電台訪問時表示：「因為我同劉芳剛步伐唔同，我向前行，佢原地踏步，思想同性格都好多問題，所以我提出離婚。佢話可以離婚但唯一條件係我唔可以留喺香港，咁我都無依戀，放低晒所有，叫佢好好善待兩個小朋友，咁我就去加拿大讀書。」

 

 

　　近日，黃淑儀接受訪問，重提當年孤身去加拿大發展，身上只帶著6,000元，為了生活費，雜工也會做，她曾經在餐廳內負責為客人掛衣服。捱苦一年後，她得到劉芳剛同意，回港找工作，重返幕前。黃淑儀在1981年遇上現任丈夫徐景清醫生，他們在1981年結婚，婚後育有兩子，其中徐肇平曾追隨母親腳步加入娛樂圈工作，可惜星途未能靠母親名氣，發展一般。

 

 

　　黃淑儀的演藝生活也波折重重，於1967年報讀麗的映聲第二期藝員訓練班，因表現出色，還未畢業就已經獲安排做報幕及報時的工作，卻因一單通告被「炒魷魚」！黃淑儀於一個電台訪問時憶述：「當時有個通告去遊船河，我咩都唔清楚，著咗涼鞋、恤衫同褲，梁小玲仲著短褲添！點知喺海運大廈上船，見到汪明荃著住粉紅色紗裙、拎晒手袋，褟素霞又著到好靚，我自慚形穢，就叫佢哋著得靚嘅行先畀記者影相。」但此舉觸動公司高層神經，黃淑儀被高層訓斥，認為她不聽話不讓記者拍照，加上當年的派系鬥爭很大，最後她被辭退。

 

 

　　後來簡而清將黃淑儀介紹給鍾景輝，去無綫試鏡：「當時開拍《夢斷情天》，對手係馮粹帆、梁天、上官筠慧等好厲害嘅演員，我就矇查查做咗女主角。」不過，當時只有19歲的她，已決心與劉芳剛結婚。1973年兼顧拍劇及電台工作，有一次回電視台排戲，發現所有人遲到，當時她很生氣，因有朋友由外地來港，連約會也推掉回公司，她因拋下一句「早知陪朋友去SHOPPING」而得罪了高層，下令將她的戲份全部刪走，導演更公開指斥她竟然為了購物而不尊重工作，她表示這事使演藝生涯上蒙上污點。 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

