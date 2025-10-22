鄭裕玲與黃子華再合作，相隔25年仍然好默契，拍《男親女愛》傳緋聞

鄭裕玲和黃子華憑主演無綫劇集《男親女愛》，成為經典熒幕情侶，大受觀眾歡迎，至今仍然有不少觀眾期待二人再度合作。鄭裕玲昨日（22日）在社交平台貼出一條短片，她與黃子華再度合作似有新搞作，畫面見到二人站在一起對稿，不過並沒有透露合作計劃是甚麼，但足以令網民興奮，有如當年角色「Miss Mo」和「余樂天」重現。隨後一日，鄭裕玲再貼出另一張合照，還預告明天便會有得看二人的製成品。

經典熒幕情侶鄭裕玲和黃子華，拍攝無綫劇集《男親女愛》深受觀眾歡迎，二人戲中飾演「Miss Mo」和「余樂天」的片段，間中也有網民重溫分享，大家一直期待他們再度合作，二人亦不抗拒，但事隔多年仍然未有聲氣。

近年二人也有重逢機會，黃子華分別曾去商台接受鄭裕玲的節目訪問，另外為宣傳電影《破‧地獄》，接受鄭裕玲的YouTube頻道《The Do Show》訪問，並大談往事。昨日（22日）鄭裕玲在個人社交平台貼出短片，分享與黃子華合作的花絮片段，令網民感到驚喜又期待。

這對熒幕情侶再度合體，片中二人正在對稿，鄭裕玲在片中以「Miss Mo腔」說：「呢句script，呢度，呢句，我諗住陣間畀啲frustration，好冇呢？」黃子華則態度輕佻像余樂天說：「一於你畀frustration，我畀solution啦。」之後二人轉身準備埋位。

25年後再度合作，鄭裕玲在文中留言，「隔咗咁多年..都仲有默契喎！」網民見到她分享這段影片表示興奮，不斷追問二人合作計劃是甚麼。她隨後再貼出合照，預告大家明天收看製成品揭盅。

當年《男親女愛》甚受歡迎，播出時有50點高峰收視，鄭裕玲更憑這劇在台慶頒獎禮上獲封視后。劇中她與黃子華飾演上司與下屬並發展戀情，女尊男卑弄出不少笑料，當時有傳二人擦出愛火花，不過他們一直都沒有承認。