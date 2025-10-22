  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠

22/10/2025

鄭裕玲與黃子華再合作，相隔25年仍然好默契，拍《男親女愛》傳緋聞

#娛樂新聞 #鄭裕玲 #影視娛樂 #黃子華 #男親女愛
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　鄭裕玲和黃子華憑主演無綫劇集《男親女愛》，成為經典熒幕情侶，大受觀眾歡迎，至今仍然有不少觀眾期待二人再度合作。鄭裕玲昨日（22日）在社交平台貼出一條短片，她與黃子華再度合作似有新搞作，畫面見到二人站在一起對稿，不過並沒有透露合作計劃是甚麼，但足以令網民興奮，有如當年角色「Miss Mo」和「余樂天」重現。隨後一日，鄭裕玲再貼出另一張合照，還預告明天便會有得看二人的製成品。

 

Read more：《破‧地獄》代表香港出戰奧斯卡最佳國際影片，黃子華寄望本土文化引起共鳴

 

　　經典熒幕情侶鄭裕玲和黃子華，拍攝無綫劇集《男親女愛》深受觀眾歡迎，二人戲中飾演「Miss Mo」和「余樂天」的片段，間中也有網民重溫分享，大家一直期待他們再度合作，二人亦不抗拒，但事隔多年仍然未有聲氣。

 

 

　　近年二人也有重逢機會，黃子華分別曾去商台接受鄭裕玲的節目訪問，另外為宣傳電影《破‧地獄》，接受鄭裕玲的YouTube頻道《The Do Show》訪問，並大談往事。昨日（22日）鄭裕玲在個人社交平台貼出短片，分享與黃子華合作的花絮片段，令網民感到驚喜又期待。

 

 

 　　這對熒幕情侶再度合體，片中二人正在對稿，鄭裕玲在片中以「Miss Mo腔」說：「呢句script，呢度，呢句，我諗住陣間畀啲frustration，好冇呢？」黃子華則態度輕佻像余樂天說：「一於你畀frustration，我畀solution啦。」之後二人轉身準備埋位。

 

　　25年後再度合作，鄭裕玲在文中留言，「隔咗咁多年..都仲有默契喎！」網民見到她分享這段影片表示興奮，不斷追問二人合作計劃是甚麼。她隨後再貼出合照，預告大家明天收看製成品揭盅。

 

 

　　當年《男親女愛》甚受歡迎，播出時有50點高峰收視，鄭裕玲更憑這劇在台慶頒獎禮上獲封視后。劇中她與黃子華飾演上司與下屬並發展戀情，女尊男卑弄出不少笑料，當時有傳二人擦出愛火花，不過他們一直都沒有承認。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#娛樂新聞 #鄭裕玲 #影視娛樂 #黃子華 #男親女愛
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

為何貝里雅成加沙掌舵？埃及和平峰會知玄機

23/10/2025 09:51

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk