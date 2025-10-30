  • 報價
許紹雄遺作《正義女神》明年播出，張智霖袁詠儀主演成重頭劇

Text: wong lin lin rachel

　　許紹雄日前因腎癌引發機能衰竭病逝，終年76歲。他近年將工作量減少過著悠閒生活，卻仍有作品未面世，如去年尾跟佘詩曼等人拍攝新劇《正義女神Themis》，今年初已煞科。而在日前無綫舉行的節目巡禮上亦公布了明年播出的劇集，將會是許紹雄的遺作。

 

Read more：許紹雄病逝享年76歲，周潤發今早趕往醫院送別

 

　　許紹雄近年已減少幕前工作，並沒有接拍太多劇集，跟家人在新加坡享受退休生活，間中會在女兒許惠菁（Charmaine）的YouTube頻道內出現，如早前一條影片便是兩父女出遊，由女兒駕車，許紹雄從旁指導。

 

 

　　許紹雄出名是好戲之人，他的突然離世對家人、朋友都大受打擊，很多觀眾亦感不捨，而近日有不少人都在社交平台分享許紹雄昔日的劇集和電影內演出的片段。其實許紹雄還有一些作品未曾面世，日前無綫舉行的節目巡禮上便公布了明年將會推出的劇集，其中一套由佘詩曼擔任主角的《正義女神Themis》也有許紹雄的演出。

 

 

　　《正義女神Themis》由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東、蔣祖曼、戴祖儀等主演，以法律案件做題材的劇集。在節目巡禮上播出了約1分鐘的宣傳，當中見到許紹雄的演出，他穿上筆挺西裝、面露嚴肅表情。此劇於年頭的時候已經完成拍攝，並已舉行煞科宴，但當日未見許紹雄出席。

 

 

　　同劇友好拍檔譚耀文貼出相信是跟許紹雄拍此劇期間的自拍合照，譚耀文懷念這位好對手，他寫道，「Benz！ 你知道嗎，你嘅機靈、活潑是多麽令人妒忌與羡慕～ 好享受和你對戲，你總是做到有弦外之音，令人细味。好爸爸 你雖然走了 但你有很多很多人愛錫你，惦念你的！ 一路走好。」

 

 

　　此外，活動上公布了 8 大王牌劇集（排名不分先後）：《飛常日誌 II》、《模仿人生》、《武林》、《香港探秘地圖》、《夫妻的博弈》、《玫瑰戰爭》、《正義女神 Themis》、《璀璨 之城》；及 14 個綜藝節目：《女神配對計劃 2》、《鑽石戀愛計劃》、《空運世一》、《他們的澳洲駕期》、《周遊人生》、《江湖見 2》、《創造．星援團》、《神秘顧客》、《尋歡作樂的姐姐》、《渣男記》、《走過歷史大地》、《唱錢》、《「型」戰 50＋》、《中年好聲音 4》。而無綫新聞台（83 台）今年將再度呈獻《無窮之路 V—智行無疆》。

 

 

　　明年將會有不少好戲之人回歸劇集，包括張智霖和袁詠儀這對夫婦，分別演出不同的劇集。袁詠儀主演的懸疑劇《模仿人生》，一個孝順女兒調查父親的死因，宣傳照上跟江美儀及張曦雯冷漠又木訥的表情，呼應了宣傳片內出現的面具元素。

 

　　另外，張智霖跟吳卓羲於《璀璨人生》中再度合作，這劇同時還有張曦雯、姜大衞、陳瀅、江美儀、陳曉華、陳煒、蔡一智演出。故事講述張智霖跟吳卓羲飾演的兩兄弟，明爭暗鬥爭奪家族生意話事權，二人在父親的嚴格教育下，訓練野心而違背善良。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

