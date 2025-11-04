  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠

04/11/2025

「御用工人」梁愛87歲生日，經歷棄養與喪子之痛仍豁達面對人生

#周潤發 #周星馳 #娛樂新聞 #御用工人 #影視娛樂 #楊紹鴻 #梁愛
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　有「御用工人」之稱的資深演員梁愛，經常在無綫劇集中飾演配角，當中演活潑辣工人的角色而深入民心，但近年已經少有現身電視節目。如今她已是87歲白髮婆婆，近日製作人楊紹鴻還為她慶祝生日，愛姐戴上生日帽影相，精神奕奕而且笑容親切可愛。

 

Read more：71歲林建明自爆患病兩個月，中西合壁治療中，天氣轉涼仍然想習泳

 

　　資深演員梁愛，1950年代開始加入娛樂圈，拍過不少電影、電視劇，經典作品包括《他來自江湖》、《狂潮》、《流氓大亨》、《倚天屠龍記》、《義不容情》等，在很多作品中飾演家傭一角，並有「御用工人」之稱。雖然多數演配角角色，演技出色、入形入格，令觀眾留下深刻印象。

 

 

　　已經淡出娛樂圈過退休生活的愛姐，近日製作人楊紹鴻為她慶祝87歲生日，並於社交平台分享照片，他寫道，「衷心祝福我最尊重嘅其中一位前輩：愛姐梁愛87歲生日快樂身體健康壽比南山 。」

 

　　照片中的愛姐穿上米白色外套，頭戴生日派對皇冠帽、手持一束鮮花，展露出開心燦爛的笑容，而且精神奕奕、面色紅潤，身型跟以往一樣都是比較瘦削。

 

 

　　愛姐曾在81歲時接受香港電台《守下留情》訪問，並透露坎坷的童年，她自小家貧，細細個已被父母拋棄，後來被送到香港一個富有家庭做養女，但養父母後來家道中落更不愛惜她，當年愛姐經常被欺負，後於12歲時決定離家出走自力更生。

 

　　為了生活做過不少雜工，19歲時應徵做臨時演員，首次在粵語長片中展開演員生涯；後來嫁給著名導演左几，從此變成富家少奶，生活富貴曾擁3個工人和1個司機。

 

 

　　可惜好景不常，1967香港發生暴動，60萬身家一夜間蒸發陷入破產，愛姐再次「掉落凡間」繼續打工，後來加入麗的電視，70年代轉投無綫。當年他們一家人曾移民加拿大，後回流返港，2000再加入亞視拍劇。1997年丈夫左几病逝，當時愛姐身在馬來西亞拍劇未趕及見最後一面，惟有約定老伴天堂相見。

 

 

　　愛姐與丈夫左几育有一子，曾表示為供兒子到英國讀大學，演出為求少對白，便可多走幾組賺多點錢。2000年在亞視拍劇期間跌倒受傷險終身殘廢，當時兒子還飛回港照料，幸留院多月康復出院。可惜2018年兒子於家中因隱性心臟病發猝死，愛姐白頭人送黑頭人。縱然飽受痛苦經歷，她仍豁達面對：「有啲嘢係上天整定」。據知，愛姐有孫仔孫女並希望跟她同住，但她仍選擇獨居香港。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#周潤發 #周星馳 #娛樂新聞 #御用工人 #影視娛樂 #楊紹鴻 #梁愛
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全

05/11/2025 13:30

大國博弈

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk