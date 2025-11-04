「御用工人」梁愛87歲生日，經歷棄養與喪子之痛仍豁達面對人生

有「御用工人」之稱的資深演員梁愛，經常在無綫劇集中飾演配角，當中演活潑辣工人的角色而深入民心，但近年已經少有現身電視節目。如今她已是87歲白髮婆婆，近日製作人楊紹鴻還為她慶祝生日，愛姐戴上生日帽影相，精神奕奕而且笑容親切可愛。

Read more：71歲林建明自爆患病兩個月，中西合壁治療中，天氣轉涼仍然想習泳

資深演員梁愛，1950年代開始加入娛樂圈，拍過不少電影、電視劇，經典作品包括《他來自江湖》、《狂潮》、《流氓大亨》、《倚天屠龍記》、《義不容情》等，在很多作品中飾演家傭一角，並有「御用工人」之稱。雖然多數演配角角色，演技出色、入形入格，令觀眾留下深刻印象。

已經淡出娛樂圈過退休生活的愛姐，近日製作人楊紹鴻為她慶祝87歲生日，並於社交平台分享照片，他寫道，「衷心祝福我最尊重嘅其中一位前輩：愛姐梁愛87歲生日快樂身體健康壽比南山 。」

照片中的愛姐穿上米白色外套，頭戴生日派對皇冠帽、手持一束鮮花，展露出開心燦爛的笑容，而且精神奕奕、面色紅潤，身型跟以往一樣都是比較瘦削。

愛姐曾在81歲時接受香港電台《守下留情》訪問，並透露坎坷的童年，她自小家貧，細細個已被父母拋棄，後來被送到香港一個富有家庭做養女，但養父母後來家道中落更不愛惜她，當年愛姐經常被欺負，後於12歲時決定離家出走自力更生。

為了生活做過不少雜工，19歲時應徵做臨時演員，首次在粵語長片中展開演員生涯；後來嫁給著名導演左几，從此變成富家少奶，生活富貴曾擁3個工人和1個司機。

可惜好景不常，1967香港發生暴動，60萬身家一夜間蒸發陷入破產，愛姐再次「掉落凡間」繼續打工，後來加入麗的電視，70年代轉投無綫。當年他們一家人曾移民加拿大，後回流返港，2000再加入亞視拍劇。1997年丈夫左几病逝，當時愛姐身在馬來西亞拍劇未趕及見最後一面，惟有約定老伴天堂相見。

愛姐與丈夫左几育有一子，曾表示為供兒子到英國讀大學，演出為求少對白，便可多走幾組賺多點錢。2000年在亞視拍劇期間跌倒受傷險終身殘廢，當時兒子還飛回港照料，幸留院多月康復出院。可惜2018年兒子於家中因隱性心臟病發猝死，愛姐白頭人送黑頭人。縱然飽受痛苦經歷，她仍豁達面對：「有啲嘢係上天整定」。據知，愛姐有孫仔孫女並希望跟她同住，但她仍選擇獨居香港。