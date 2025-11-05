  • 報價
05/11/2025

50歲碧咸獲英國王室封爵士，授勳儀式大仔缺席，家族不和再受關注

#碧咸 #娛樂新聞 #布魯克林 #David Beckham #Victoria Beckham #爵士 #查理斯三世 #影視娛樂
Text: wong lin lin rachel

　　於今年初英國王室公布英王查理斯三世壽辰的授勳名單中，英國前足球影星碧咸（David Beckham）獲封爵士，表彰他過往對體育界和慈善公益上作出的貢獻。昨日獲英國王室封爵，由父母、太太和子女們陪同下穿上太太設計的燕尾服，於溫莎堡舉行授勳儀式。不過，美中不足的是大仔Brooklyn缺席，一家人關係仍然未修補。

 

Read more：威尼斯國際電影節：辛芷蕾憑《日掛中天》奪最佳女演員，鼓勵女性努力追夢 葉德嫻2011年憑《桃姐》封后

 

　　英國王室於六月公布今年英王查理斯三世壽辰的授勳名單，並宣布50歲「萬人迷」碧咸（David Beckham）獲封爵士之位。當日英王基金會頒獎禮上，演藝名人琦溫絲莉、梅麗史翠普均有出席。

 

 

　　直到昨日（4日）於溫莎堡舉行授勳儀式，碧咸穿上由太太Victoria設計的燕尾服拖著太太到達現場，並接受英王查理斯三世親自授勳正式成為爵士、太太Victoria成為夫人。其實碧咸已是第二次授勳，之前於2003年獲已故英女王伊莉莎伯二世（Queen Elizabeth ）頒授官佐勳章（OBE），屬於第4等，而今次英王則頒授2等以上級別。

 

 

　　在授勳儀式上，碧咸鞠躬、下跪接受國王以寶劍輕觸雙肩的儀式，太太與碧咸父母在旁見證。據英國傳媒報道，碧咸與英王近年以園藝及養蜂的話題結緣成為好友，授勳後二人立即開心交談。碧咸接受訪問時透露獲英王讚賞其穿著的禮服，他表示：「他對我的西裝印象深刻，而我覺得他是穿得最優雅的男人之一，我有許多造型由他啟發，這次也是一樣。今次授勳我感到榮幸，在職業生涯中贏得許多榮譽，今次封爵超乎我想像。」他並謂這次是自己人生中最驕傲的時刻。

 

 

 

　　碧咸3名子女羅密歐（Romeo）、告斯（Cruz）以及夏柏（Harper）均有出席，與家人不和的大仔布魯克林（Brooklyn）則未有出現。 因兄弟反目和婆媳糾紛傳出多年，已很久未見一家人再合體。據報道指大仔布魯克林與太太妮歌拉‧佩斯（Nicola Peltz）於紐約莊園舉辦結婚3周年「誓言更新儀式」，碧咸家族全數缺席。有傳Victoria不滿新抱妮歌拉·佩斯於2022年首次婚禮上，不肯穿上由自己設計的婚紗，兼且不讓她參與婚禮策劃而心裏不滿新抱。

 

 

　　另外，布魯克林和二仔告斯亦傳不和，有傳布魯克林曾搭上告斯的前度女友Kim Turnbull，雖然Kim Turnbull曾澄清指二人並沒有拍拖，只是認識多年好友，但這事仍令兩兄弟心存芥蒂，二人更取消追蹤彼此的社交帳號。

 

#碧咸 #娛樂新聞 #布魯克林 #David Beckham #Victoria Beckham #爵士 #查理斯三世 #影視娛樂
