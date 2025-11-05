  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠

05/11/2025

武打影星劉家良骨灰被盜，翁靜晶懷疑跟詐騙集團有關，堅拒交贖金

#詐騙集團 #骨灰 #娛樂新聞 #影視娛樂 #寶福山 #盜墓 #翁靜晶 #劉家良
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　已故著名武打巨星劉家良的骨灰安放於沙田寶福山，早前竟發現被賊人盜取。太太翁靜晶日前在YouTube開Live講述此事經過，更力斥犯案者疑背後跟詐騙集團有關聯。為了不助長此敗壞風氣，她堅決強調不會交贖金。

Read more：馮淬帆台灣突然離世！日前悼念許紹雄先走一步，不婚主義曾迷戀汪明荃

 

　　近日有報道指，於寶福山疑有多位名人的靈位骨灰被盜，遺屬更收到勒索電話，事件當中，包括於2013年病逝的著名武打巨星劉家良的骨灰。翁靜晶更在YouTube頻道開Live道出揭發骨灰被盜案的經過，當中力斥犯案者及背後詐騙集團有關，行為無法無天。

 

 

　　翁靜晶在直播中透露今年8月，當時自己身在外地，收到寶福山職員電話指收到警方通知，丈夫劉家良的骨灰被盜。最初翁靜晶以為只是詐騙電話，因龕位內並無貴重物品陪葬，後來收到警方通知並詳細講出其丈夫的骨灰是安放在兩個長方形骨灰盅內，才驚覺事態嚴重，同意警方打開龕位檢查。

 

 

　　龕位內只剩下當日用來包裹兩骨灰盅的紅及黃色布，及陪葬的紀念冊場刊。翁靜晶表示一早有預感可能會有類此事情發生，所以當初寫了一張給「盜墓者」的字條，字條寫道，「如果你看到這張字條，你必就是盜墓者。首先，讓我告訴你，骨灰龕裏面是沒有任何貴重物品的，請不要浪費時間。」下款則寫，「勸君回頭是岸，阿彌陀佛」。而這字條跟骨灰一同「失蹤」。

 

 

　　直播期間，翁靜晶表示對事件感到心痛，並表示對於能找回骨灰的機會渺茫，打定輸數表示近月香港有多次颱風及連場大雨，相信「盜墓者」處理手法不當，她說：「警方都話好大機會已被大水沖走。」她曾被警方問到會否交贖款，她堅決謂：「我唔記得邊度聽到，好似話係六千萬（贖款），但我想講，我六蚊（元）都唔會畀，一毫子都唔會。有錢寧幫助生人，將我對劉師傅敬重，去幫年紀相約嘅人。」

 

　　節目中，翁靜晶提到盜骨灰事件，懷疑背後牽涉柬埔寨詐騙集團，她重提今年初在南韓發生盜墓案，數名中國籍遊客到濟洲島寺院偷走6個骨灰，然後向家屬要求贖金200萬美金；加上早前白俄羅斯少女被騙到緬甸詐騙園區，因業績未達標被賣器官，遺體遭火化後，詐騙集團還向家屬勒索50萬美元。她表示：「詐騙集團業務已伸延骨灰，成為新產業。」她慨嘆詐騙集團遍佈世界各地，近日有報道指有詐騙集團以香港為基地。

 

 

　　翁靜晶亦在節目提及，自她踢爆「食肉和尚」後，生活從此起了變化，除多次收到恐嚇，亦有一名自稱背靠祖國，與柬埔寨有關係的姓余婦人，不斷透過網台直播節目，及社交平台對她作出失實指控，還多次公然宣稱要對劉師傅及翁靜晶亡母趙小瑜「掘墓鞭屍」以示懲罰。而她昨晚開live前，其網上維基資料亦不停被人胡亂修改。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？立即投票分享您的觀點！► 立即投票

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#詐騙集團 #骨灰 #娛樂新聞 #影視娛樂 #寶福山 #盜墓 #翁靜晶 #劉家良
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全

05/11/2025 13:30

大國博弈

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk