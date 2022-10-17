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肥碌大食遊
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17/10/2022

歎早茶，請排隊

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 由作者提供

　　香港人，十之五六曾經移過民、移咗民或就快移民。故此，對移民生活，有一定了解。

 

　　移民，除非到大量港人聚居的城市，例如多倫多、温哥華、三藩市、紐約及倫敦。否則，若住埠仔，很難（不能說沒有）找到有水準的中國菜。更遑論，出色的廣東茶樓了。

 

　　我是過來人，絕對理解移民小鎮的日子，對廣東點心，有幾大思念、盼望。可做的，是放假日子來回揸幾小時車出大埠飲茶。

 

　　飲食在香港，真的幸福。如今，想食點心？廿四小時也有！不過，高質素的，並非處處是。

 

每次到喜萬年，我皆難以自控地狂食。

 

　　年紀漸長，自然，喜歡懷舊。就算食廣東點心，也愛懷舊一番。由品種、做法、用料、賣相分量，我也有所追求。

 

　　例如糯米雞。如今十之八九賣的，皆只是迷你糯米雞，一啖一隻。願意做傳統大大隻又內容豐富的，非常罕有。

 

雞扎及糯米雞用懷舊做法，內容豐富。

 

　　「碌Sir，如今人工又高租又貴，經營成本非常重皮。若賣傳統糯米雞，個個客食半隻已頂住，我哋賺乜？ 所以唔賣，希望個個食蝦餃就最好啦！」老行尊講出當中的無奈。

 

　　大部分酒家唔做，但總有堅持的傳統老字號，永恆不變。例如剛剛踏入50周年的灣仔喜萬年酒樓，正是當中的表表者。其口號是「老饕情融50年」，即係話——我哋專賣老派嘢！

 

十年前的菜譜，如今已是「情融五十年」了。

 

　　此處點心師傅，屬老一輩人，故能做出老一輩風味的點心。山竹牛肉內有芫荽及馬蹄粒，四隻一籠，分量極勁。蝦餃也似BB仔拳頭，內有鮮蝦兩大隻，肥嘟嘟。傳統蟹籽燒賣，個個一見即讚嘆：「用料使唔使咁重手呀？」

 

這種水準點心，看一眼已流口水。

 

　　總之，喜萬年的點心，就是大大大，幸而絕非大而無當。花款之多，更非一般酒樓可比，例如有：黑椒金錢肚、百花蒸釀魚肚、蝦醬蒸鮮魷、蠔皇柚皮鴨掌、豬腳薑雞蛋、香煎韭菜蝦餅、懷舊蛋散……

 

　　來此店歎茶，我必食兩味——懷舊糯米雞及蜂巢五香芋角。前者的分量，獨步香江。後者的高章做法與芋頭的揀手，難找到相提並論者。

 

大胃王必試蓮蓉西米焗布甸，香港已經難尋。

晚飯，一定要來隻「驚艷．回味」的燒乳豬。

 

　　到喜萬年歎茶留意，因太受歡迎，一般要排隊，大家忍耐忍耐。

 

　　不過，有項「德政」。星期六日及公眾假期，你11時15分前結帳，七五折。稍遲，中午12點30分前，則八五折。

 

　　我是「早鳥」，必定10點一開門就衝入， 風捲殘雲狂食，11點15分埋單拜拜，次次肚滿場肥才離座。

 

地址：灣仔軒尼詩道288號英皇中心地庫

電話：2528 2121

 

 

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