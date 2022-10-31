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31/10/2022

新店點心，兒時味道

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 由作者提供

　　一人有一個夢想。每個人的夢想，皆有所不同。其他人見到，不單可能冇同感，反之，笑你傻。

 

　　但其實，笑你的，反而是否真正傻？

 

　小弟認識個別朋友，半世紀辛勞，儲到大量財富，三生用不完，但就是不捨得花，孤孤寒寒唔知為乜，終於雙腳一伸，搞到「人在天堂，錢在銀行」。結果？益晒班大狀。點解？因仔女及老婆二奶以至遠房親戚群起爭產，決戰高院。

 

　　你話幾無謂，何況，更製造家庭分裂。

 

　　另一端，則是大慈大悲，將畢生辛苦積蓄，全捐老弱傷殘，為世間留點愛。

 

　　中間的，則在儲夠財富後，追尋兒時夢想。

 

　　呢呢，我正有位老友大L，也是捱足一生， 70歲了，財務自由，可以間中「任性」一下。

 

　　話說，疫情期，食肆全關，只做外賣。L哥數十年習慣，日日坐茶餐廳睇幾份報紙再歎一杯絲襪靚奶茶才辦公。茶記唔准開，點搞？

 

　有！立即入股相熟茶記，變成老闆或伙記，如此，就可名正言順以「員工早餐」為名照歎！

 

　　年多前，佢又因幾乎所有茶樓都唔再做某些傳統點心，覺得若有所失。點可以尋回兒時味道，例如一碟包得靚靚的雞絲粉卷呢？得！自己開！基於多年出任大集團CEO，對普通管理，簡直easy job。

 

兒時味道雞絲粉卷，已甚少人做。

 

　　趁疫情期開檔，舖租平，人工平，連尋覓高級點心師傅，亦得心應手，撬來五星級酒店中菜廳老師傅，剛剛想半退休，做小店，冇咁辛苦。

 

　　大L親自設計點心紙。我幫襯過兩次，肯定掂，今期介紹大家試試，睇睇可能尋回昔日情懷。

 

　　除雞絲粉卷外，所有點心用料，算不惜工本。例如簡簡單單鯪魚球，就用上等臘味切粒一齊打。鵪鶉蛋雀巢芋角，睇得又食得，並且照顧打卡一族需要。

 


鯪魚球用上等臘味粒一齊打。

鵪鶉蛋雀巢芋頭酥，大廚自創。



　　當然，蝦餃燒賣腸粉馬拉糕叉燒包全部有齊兼高水準。師傅即師傅，絕不讓低檔次出品上枱。

 


自拉腸粉滑嘟嘟，光閃閃。

平實皮旦瘦肉粥配脆卜卜油條。

人人會做的蝦餃，最易分高低。

精裝馬拉糕賣相別緻。

肥嘟嘟蟹子燒賣，用料上乘。

 

　　兩次皆如是，點心紙我食八成，死忍口，為乜？正是留肚欣賞其他食肆絕少見的鮮荷葉蒸飯。分別食過豬頸肉蒸飯及豆豉鱔片蒸飯！啖啖有荷葉。

 

發出荷葉幽香的蒸飯。

 

　　認識小弟者皆知，個人堅持，絕不因是老友的店子就介紹，因自己招牌非常重要。再者，任何新店，出品未得就食客蜂擁而至，後果將是……負評轟傳，「愛佢變成害佢」，好快冧檔。

 

　　講完，「大四囍」點心，廣東茶迷應該一試。有問題煩通知，小弟必火速轉告大L。呢位完美追求者，肯定會瞓身改善！

 

地址：跑馬地昌明街1號

電話： 2799 8098找劉經理，聲明Luke Sir粉絲訂位！

 

 

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