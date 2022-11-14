今日標題，若對住老婆大人講，分分鐘畀佢鬧死：「你有冇再粗俗點？」

點解？因粗俗人慣稱女友做「菜」，非常冇品！

而小弟妻子，剛剛正是潮州人，而愛佢，也是應份的，但絕不會稱佢做菜咁cheap。

事實，我真真正正喜歡品嘗潮州菜！

大家可知，香港潮州人，有過百萬？真的是財雄勢大！由首富李嘉誠到立法會主席梁君彥，皆「架機冷」是也。

不過，奇！潮州人口咁龐大，但香港潮州菜館數目，非常不成比例的少。

例如，由紅磡開始打落土瓜灣，再到九龍城、新蒲崗、牛頭角至觀塘，大家講得出有幾多間代表性的潮州菜？一隻手數晒！

本來，九龍城乃潮菜的根據地。不過，唔知點解，一間又一間老字號自我陰乾。

如今仍具鬥志，為綽號阿Dee 的黃錫炎經營的「潮城」（前品潮軒），走中高檔路線，質素高，但收費不低，非草根之店。

我住何文田，若要歎潮州菜怎辦？只有一間出色的，名「四點金」，在土瓜灣。由潮菜老手馬耀棠經營。十多年前開張，經歷起起跌跌，曾因所托非人，質素愈做愈低，幾乎要收檔。

不過，馬老闆條氣唔順，親自接手瞓身再搞，將成個廚房及樓面班底全「執」過，不止，再落本大裝修。功力一到，立時令人眼前一亮。

出色菜館，管理人是大統帥，而靈魂則是大廚。此店大廚名王聚峰，年青，有火有心兼肯創新，活力十足，拍住馬耀棠，很快就將「四點金」扶回正軌，口碑一日一日累積。

馬老闆與王聚峰乃「夢幻組合」。

如今，凡想歎潮州菜，我絕不作他選，立即駒車五分鐘到「四點金」，門口交代客泊車，全晚$60，平得令人發笑！落車就可步入飯店。

小弟習慣，若閒日晚飯，就來一碟拍骨鵝頸 （無骨，啖啖肉！ ）拼鵝腸，一客胡椒芝麻餅，一條魚飯，再加多客沙嗲牛肉炒芥蘭加蠔仔粥已掂晒。

拍骨（去骨）鵝頸及肥腸，啖啖肉。

各式魚飯平平實實，街坊菜。

又平又正斗——胡椒芝麻餅。

不過，若請客，則要求馬老闆興與黃總廚度張靚菜單，要保證賓主盡歡的。

上周六人晚宴，傳來菜單：雙小碟——蠔仔卷、隆江豬腳；普寧豆醬焗肉蟹；拍骨鵝頸拼鵝腸豆腐；蟲草花燉花膠螺頭功夫湯；脆皮八寶薑米雞；鮮茄鹹菜煮門鱔片；芋泥。

普寧豆醬肉蟹煲，上枱冒煙香噴噴。

蟲草花花膠螺頭功夫茶，睇得飲得。

脆皮八寶薑米雞，香港獨步。

門鱔少有因利潤低，但此店仍然堅持做。

正宗芋泥——肥死。

各位，今期附上的相片，大家應可幻想出品水準如何，簡直不單獨步土瓜灣，除「潮城」之外，整個九龍東也難尋對手！但收費是「潮城」三分二！

我尤其愛薑米雞，絕對不下於「陸羽茶室」的糯米雞。大家一試便知。

欲食好嘢，請預訂。WhatsApp馬老闆：9203 1920，聲明「碌Sir 粉絲」，咁就應該好掂！

四點金

地址：九龍土瓜灣新山道18號地下