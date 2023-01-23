農曆新年前後，食乜菜？當然懷舊廣東菜，咁至有feel （難道食西餐乎，傻的嗎？）。

上周，大班老友團年，早早半年前已定下日子！點解半年前，有冇誇張啲呀？

冇！因呢間大寶號，話明最少輪半年。正是皇仁舊生會中菜部。

有乜咁巴鬼閉呀？ 答案三個字——平、靚、正。

平。因此處屬自己物業，毋須畀吸血業主斬。再加是舊生會，只做自己人生意，慳返好多商營支出。

靚。因此店踏踏實實，一切不講花巧，晚晚爆瀉。數十年大手入貨的穩定熟客，供應商當然優先提供最佳材料，包括海鮮、鮑魚、鵝掌、肉類……

正。有好料都要講靈魂人物 ——大廚的功力。此處掌門人為廚藝大師梁文龍。數十年如一日，晚晚主攻十幾味懷舊大菜，早早成「精」，一如陸羽茶室的禢智明，講做拿手招牌菜，香港邊個夠佢兩位大師揮？

懷舊菜聖手梁文龍

到皇仁舊生會歎美食，你根本無需思考菜單。總之，次次指定食吓啦，包括：一、原盅鮑魚佛跳牆（湯底絕無味精，因料多到迫爆煲，經長時間慢火燉，所有老雞、火腿、瑤柱、鮑魚……味完全逼出，一啖入口，神仙企唔穩！ ）

真材實料迫爆煲的佛跳牆

二、脆皮炸子雞（間間食肆都話用新鮮雞。但梁師傅入的貨，遠遠彈離對手。雞味濃，雞肉又嫩又滑，炸後雞皮香噴噴脆卜卜，一啖紅酒一啖雞，人間何世？ ）

這隻脆皮炸子雞，肯定獨步香港

三、 柚皮生扣鵝掌 （柚皮入味，厚而綿。鵝掌又肥又大，炆到剛剛離骨，冇牙佬都有高度享受！ ）

肥厚柚皮扣軟綿綿鵝掌

四、蜜餞金蠔 （用最上等金蠔，隻隻蠔身飽滿，被又甜又膠口的蜜餞包著，外脆內軟，味濃，宜以遠年威士忌佐之！ ）

看賣相已經流晒口水的蜜餞金蠔

五、 古法羊腩煲（只得冬季提供，故夏季要先訂位。羊腩件件起滿膏，歎此味菜，千祈要暫時將減肥、血壓高、膽固醇……等等所謂「健康問題」拋諸腦後。反正並非晚晚食，一於死就死，連皮連腩部厚厚脂肪大口大口吞，只有這種食法，可感極度痛快。 然後，未來三日節食可也！ ）

歎這煲古法羊腩，要先將「健康」置諸度外

六、生劏白鱔荷葉蒸飯（白鱔件件彈牙，指定生劏不可入過冰櫃。用優質荷葉盛載絲苗米蒸之，上枱時，荷葉幽香襯托白鱔鮮味，再飽都會流口水！ ）

臨尾來碗鮮荷葉白鱔碗，真完美

以上六款為必食。仍有胃納，可點原隻蝦多士、大班兩味——清蒸斑腩、煎焗魚頭、八寶鴨、蟹粉豆苗及生炒糯米飯。

原隻蝦多士，酥、脆、香

蟹粉將豆苗全面封冚

平均消費 $600左右，怎不排大隊呢？仲有仲有，保證你沒法全部清碟，人人走時， 必紅光滿面挽著一袋二袋打包離開，快樂到不得了。

皇仁舊生會中菜部

地址：香港銅鑼灣高士威道102號

電話：25761333 （限皇仁舊生訂位。你總會識到一位的！ ）