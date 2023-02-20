高山劇場一公里內覓食（I）

每朝及傍晚，我都會到紅磡高山劇場公園晨操晚練（好似馬匹一樣），以keep住唔fat。

故此，附近有乜好嘢食，瞭如指掌。今日介紹幾處畀大家，齊齊分享！

一、康姨小廚 ——社企餐廳，由扶康會營運，訓練輕度智商有問題人士。此店藏身於高山劇場內，乾淨企理，提供一般小菜。當中，尤以冰梅骨及鮮魷蒸粉絲特別出色。價錢相當「街坊裝」，非常合理。整體水平不俗。

「康姨小廚」為高水準社企餐館。

冰梅骨冇得頂。

康姨小廚

地址：紅磡高山劇場舊翼一樓

二、高山金峰閣——多年前，此店本在高山劇場內，其後政府為扶助社企，原位改租畀扶康會。老闆楊氏夫婦在附近覓得一「冇街客」的舖位，勝在租金夠平。幸而，因楊太甚有客緣，早早積下大量熟客，故在冷門位開業，也不愁冇客。

老闆娘楊太（戴帽女士）非常好客緣。

金峰閣走平民路線，大件夾抵食，廚師做街坊小菜也出色，尤其一味普普通通的中式牛柳，也食到我耳仔郁也。

「金峰閣」中式牛柳好鬼正。

高山金峰閣

地址：紅磡漆咸道北387號地下

三、七喜粥麵小廚——兩條街有兩間，但出品質素以江蘇街老舖較高，因老闆嚴先生親自坐鎮，樣樣有保證。此店歷史悠久，疫情前晚晚排隊，枱凳擺到出門口。最出色為白灼腰潤及蜆芥鯪魚球。

「七喜麵食小館」嚴老闆一夫當關，其蜆芥鯪魚球及白灼腰潤，早早名震土瓜灣。

小菜也極具水準，尤其豉汁蒸白鱔。缺點是人多地方窄，難以慢慢歎。 故此，每隔一段日子，我會到此買質素相當高的生水餃雲吞，回家自己煮或打邊爐，一樂也。

蜆芥鯪魚球

白灼腰潤

七喜粥麵小廚

地址：土瓜灣江蘇街2號地下

四、糕豆美食 ——由一對年青新移民夫婦經營，專賣日漸消失的傳統糕點，包括白糖糕、黃糖糕、千層糕、眉豆糕、紅豆糕、馬蹄糕、芝麻糕、雲片糕。最令人驚喜為有兒時是最愛的「菲林」黑芝麻卷、雞屎藤及炒米餅等。食味令人走回五六十年代的時光隧道。價錢方面，以今天物價論，超平，「唔知賺乜」？

「糕豆美食」提供五、六十年代懷舊糕點，令人走入時光隧道。

糕豆美食

地址：紅磡馬頭圍道272號地舖

五、三寶美食——極度平民化食肆，午晚專攻三餸飯。但小弟推介的，則為早餐！由一對樸實中年夫婦（應該也是新移民）經營。提供比較少見到的石磨腸粉。大大個石磨就放在門前，清晨開始就磨呀磨，粉漿充滿天然香味，再用來拉腸粉。種類不少，包括有鮮蝦、牛肉、豬肉、叉燒、手撕雞、豬膶、雞蛋及肉餅等。早餐即拉腸粉（肥嘟嘟）加一碗綿綿的皮蛋瘦肉粥，30大元，足足飽到下午！早餐六點開始供食，知音者不少，故此， 八點半通常已賣光，下朝請早！值得一題，此店正正在地鐵站出口，看來租約滿後，業主必收舖或瘋狂加租！

「三寶美食」的石磨腸粉，米漿現磨再現拉，香港少見。

三寶美食

地址：土瓜灣落山道地鐵站B出口



