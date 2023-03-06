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肥碌大食遊
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06/03/2023

高山劇場一公里內覓食（II）

#土瓜灣 #馬頭圍 #佛光街 #老上海餛飩 #春卷 #新樂園魚蛋專家 #崩沙腩 #牛肉麵 #順順牛腩 #牛腩
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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

　　上期《肥碌大食遊》，相當好反應，可能介紹的全屬街坊舖，人人負擔得起，故不少讀者要求——請再來一期！


　　好！easy job。我咁為食，當然收埋好多料啦。一於寫多集！


　　一、順順牛腩 ——此店老闆都算膽生毛！去年開始，高山劇場對面起居屋，不單塵土飛揚，兼且封咗半條馬路，搭起帆布。哈，順順竟然就在帆布後開張，根本冇行人，點搞？我都好奇，走過門口望望，喂，一碗崩沙腩湯麵竟收$68？乜料呀？試吓佢先。等候時，見牆上有張畫，介紹每部分名稱，相當有知識性。牛的下邊聲明此店用慢熬香濃牛肉湯。真係咁巴閉？

 


順順牆上的牛肉解剖圖，具知識性。


　　5分鐘熱騰騰湯麵上枱。先飲啖湯，果然好味，不過……味蕾已通知我，內有少量味精！

 


雖略貴，但崩沙腩相當高水準。


　　試件牛腩，又腍又肥又多汁，好得。粗麵也有水準。大家經過，可以一試。

 


三分鐘後清碗，可知味道。


順順牛腩
地址：九龍土瓜灣高山道72號地下


　　二、新樂園——此處由老婆大人介紹，佢日日行何文田街市，肚餓必定坐低食碗麵。有朝拉住我話：「你成日扮專家，試吓間新樂園啲牛筋牛腩啦，都幾掂！」


　　大人指示，即去！又係食最貴嘅——皇牌牛三寶麵（牛腩、牛肚、牛根）。平過順順不少，只收$52。

 


價錢比順順大眾化。


　　水準相當好，三寶皆入味，有（口趙）頭。但湯就差啲，「師傅」太多，若果照灌的話，必定要加多罐冰凍可樂。此處因在街市之內，環境及清潔感覺一般般。不過，小弟街童長大，也不會有任何不慣。

 


牛腩、筋及肚皆入味，不俗。只是湯太多「師傅」。

 


位在街市中，環境麻麻。


新樂園魚蛋專家
地址：九龍佛光街何文田廣場地下S18號舖


　　三、老上海餛飩 —— 發現此處，乃因有日四圍逛、經過一間小舖，望入，有位上海大媽正在包呀包。好奇之下，多口問：「奶奶，若我指定用乜菜包，得唔得？」佢笑笑口，和和藹藹答：「當然得！」


　　從此，我想食乜嘢餡，都可「度身訂造」。個人最喜歡西洋菜豬肉，新鮮包的與超市急凍貨，口感完全不同也！

 


蘇奶奶可以度身訂造餡。


　　此店也有其他上海冷盤，例如醉鳳爪及豬手等，但水準普通。唯一你可找老闆仔蘇先生預訂的，是非常有homemade感的春卷，內有——娃娃菜絲、香菇絲、冬筍絲、木耳絲、豬肉絲，混合炒香再包。外賣返屋企，焗到卜卜脆，非常香口，食到唔停手！

 


這款春卷，條條手包。


老上海餛飩
地址：九龍土瓜灣馬頭圍道272號
電話：3596 6167 （找蘇先生，奶奶是佢母親！ ）

 

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