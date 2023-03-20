  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
肥碌大食遊
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味主場·日本

20/03/2023

你係「九龍」就會飛上天啦！

#浙江軒 #潘九龍 #淮揚菜 #長江燻魚 #灣仔 #蝦籽葱燒大烏參 #糯米炒青蟹 #冰鎮鵝肝
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

　　「米仔」（米芝蓮星級食府），一般都能做到其他食肆難以達致的境界——水準穩定。

 

　　事實，大部分名店，出品的水準，皆會「因食客身份而定」、「因大廚有冇放假而定」、「因是否跑馬日而定」⋯⋯。

 

　　「米仔」的管理層，一般都能做到廚房與樓面，無論任何時候，質素高低相差極微。

 

　　其中一間表表者為浙江軒。

 

　　此店二〇一一年開業，行半會員制（即會員優先訂枱及有折扣），背後合資的，是大群香港淮揚菜老手，經驗豐富，各人的嘴，也非常尖，故對旗下出品，要求嚴格，丁點也不放過。

 

　　事實，小弟去過幾次，次次皆見在座「食客」不少就是此店的董事及朋友，即全天候監察出品及服務質素，不得有誤。

 

　　第一次認識浙江軒行政大廚，收到佢卡片時，真的忍俊不住，因名字非常之特別，一見難忘——潘九龍。

 

這位就是米芝連廚藝大師潘九龍。

 

　　「潘兄，咁你兄弟大號又如何呢？」

 

　　「碌 sir，我細佬名叫潘香港！」

 

　　咦，過癮喎，如此類推，成家可以變香港地圖，即潘新界、潘大嶼⋯⋯然後下代就潘旺角、潘太子、潘北角、潘灣仔⋯⋯愈諗愈好笑！

 

　　潘九龍在香港的淮揚菜界，極具江湖地位，十四歲已在中環江浙菜系名店學廚，基於勤奮有天份，很快已掌握到淮揚菜之精粹。之後，「魚唔過塘唔肥」，一於隻身走天涯，曾經到過不同國家鑽研及工作，吸收各地廚藝精華，再融入自己的強項。例如浙江軒的雞米鍋巴卷，正正是取材自日本手握壽司的概念。

 

　　如今，我哋大班為食鬼，一諗起食淮揚菜，必定第一時間聯絡潘九龍，講出預算，任佢發辦，此次吃出驚喜！

 

　　上周再操去，之前，老潘傳來菜單：浙江六小碟——長江燻魚、搶虎尾、醬香蘿蔔、冰鎮鵝肝、麻辣皮蛋、葱油海蜇頭；翡翠蝦球拼蝦仁；蝦籽葱燒大烏參；火瞳雞燉魚唇湯；煙熏河鰻；糯米炒青蟹；春筍拼甜豆；鮮肉酥餅；香煎八寶飯。

 

麻辣皮旦超惹味。

 

煙熏河鰻送酒天仙配。

 

糯米炒青蟹，功夫多到震。

 

青筍拼甜豆，清爽卜卜脆。

 

翡翠蝦球拼蝦仁，啖啖蝦香留齒頰。

 

　　嘩，招牌菜盡出噃，見到菜單已口水流。

 

　　日子到， 十條大漢殺去，人人自攜珍藏紅酒（食靚嘢當然飲靚酒！ ）

 

　　味味藝術精品，尤其難忘為冰鎮鵝肝，入口似啖啖香滑鵝肝雪糕，令味蕾快活地升仙。另一為蝦籽葱燒大烏參，其Size之大，坊間肯定難尋，一定是此店老股東的私人珍藏，成呎長，相信潘九龍必須花上幾日去炮製。珍貴，乃食一條少一條的寶物。

 

香軟如雪糕的冰鎮鵝肝。

 

食一條冇一條的珍貴大烏參。

 

如此美妙的一頓「藝術餐」，令人由心而發，最快樂的笑容。

 

　　絕對難忘的一餐，食神上身，沒法躲避！

 

浙江軒

地址：香港灣仔駱克道300號浙江興業大廈

電話： 2877 9011

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多肥碌大食遊文章

你可能感興趣

#浙江軒 #潘九龍 #淮揚菜 #長江燻魚 #灣仔 #蝦籽葱燒大烏參 #糯米炒青蟹 #冰鎮鵝肝

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk