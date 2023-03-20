你係「九龍」就會飛上天啦！

「米仔」（米芝蓮星級食府），一般都能做到其他食肆難以達致的境界——水準穩定。

事實，大部分名店，出品的水準，皆會「因食客身份而定」、「因大廚有冇放假而定」、「因是否跑馬日而定」⋯⋯。

「米仔」的管理層，一般都能做到廚房與樓面，無論任何時候，質素高低相差極微。

其中一間表表者為浙江軒。

此店二〇一一年開業，行半會員制（即會員優先訂枱及有折扣），背後合資的，是大群香港淮揚菜老手，經驗豐富，各人的嘴，也非常尖，故對旗下出品，要求嚴格，丁點也不放過。

事實，小弟去過幾次，次次皆見在座「食客」不少就是此店的董事及朋友，即全天候監察出品及服務質素，不得有誤。

第一次認識浙江軒行政大廚，收到佢卡片時，真的忍俊不住，因名字非常之特別，一見難忘——潘九龍。

這位就是米芝連廚藝大師潘九龍。

「潘兄，咁你兄弟大號又如何呢？」

「碌 sir，我細佬名叫潘香港！」

咦，過癮喎，如此類推，成家可以變香港地圖，即潘新界、潘大嶼⋯⋯然後下代就潘旺角、潘太子、潘北角、潘灣仔⋯⋯愈諗愈好笑！

潘九龍在香港的淮揚菜界，極具江湖地位，十四歲已在中環江浙菜系名店學廚，基於勤奮有天份，很快已掌握到淮揚菜之精粹。之後，「魚唔過塘唔肥」，一於隻身走天涯，曾經到過不同國家鑽研及工作，吸收各地廚藝精華，再融入自己的強項。例如浙江軒的雞米鍋巴卷，正正是取材自日本手握壽司的概念。

如今，我哋大班為食鬼，一諗起食淮揚菜，必定第一時間聯絡潘九龍，講出預算，任佢發辦，此次吃出驚喜！

上周再操去，之前，老潘傳來菜單：浙江六小碟——長江燻魚、搶虎尾、醬香蘿蔔、冰鎮鵝肝、麻辣皮蛋、葱油海蜇頭；翡翠蝦球拼蝦仁；蝦籽葱燒大烏參；火瞳雞燉魚唇湯；煙熏河鰻；糯米炒青蟹；春筍拼甜豆；鮮肉酥餅；香煎八寶飯。

麻辣皮旦超惹味。

煙熏河鰻送酒天仙配。

糯米炒青蟹，功夫多到震。

青筍拼甜豆，清爽卜卜脆。

翡翠蝦球拼蝦仁，啖啖蝦香留齒頰。

嘩，招牌菜盡出噃，見到菜單已口水流。

日子到， 十條大漢殺去，人人自攜珍藏紅酒（食靚嘢當然飲靚酒！ ）

味味藝術精品，尤其難忘為冰鎮鵝肝，入口似啖啖香滑鵝肝雪糕，令味蕾快活地升仙。另一為蝦籽葱燒大烏參，其Size之大，坊間肯定難尋，一定是此店老股東的私人珍藏，成呎長，相信潘九龍必須花上幾日去炮製。珍貴，乃食一條少一條的寶物。

香軟如雪糕的冰鎮鵝肝。

食一條冇一條的珍貴大烏參。

如此美妙的一頓「藝術餐」，令人由心而發，最快樂的笑容。

絕對難忘的一餐，食神上身，沒法躲避！

浙江軒

地址：香港灣仔駱克道300號浙江興業大廈

電話： 2877 9011