年初通關，一眾為食老友已口水流流，摩拳擦掌誓要追回三年困在香港的口糠糠。

去邊？日本、台灣當然排頭兩位，不過，論最方便最快，一於先殺上順德，當地人出名嘴尖刁鑽，唔正的食肆，根本冇得企。

一團老友先坐旅遊巴經港珠澳大橋過關，真係麻鬼煩，要兩次拖著行李上車落車行呀行，以今時今日乜都「完善管治」後仍不能一地兩檢， 令老弱傷殘折磨式過關，實在令人費解。難怪條橋拍晒烏蠅，因坐船或高鐵方便N倍也。

抵達珠海後爭取時間，先直上中山，第一頓午餐品嚐「囍家」出品。這次的強項並非飲食，而是感覺。東主品味不凡，將一個荷花池設計得相當有品味，連帶經營的民宿也窗明几淨，值得一宿。

「囍家」景色優美，東主品味不凡。

這隻巨型河蚌，只內地提供，店主指肉路粗，宜看不宜食。

食方面，推薦即場撈起手撕雞。內地歎任何雞，皆不會失手，隻隻雞味濃郁，香港難尋。

撈起手撕雞，雞味濃郁，香港難尋。

另外，煎釀豆腐水準也高。無法明白，為何內地豆腐可做得如此滑。 老饕指出，水質不同，山水做出的豆腐，嫩滑無比。

客家煎釀豆腐，嫩滑無比。

山水？ 為何不運來港？又冇禁入口，更非我哋俾唔起錢，真的難明！

飽餐一頓後，立即上順德，先入住順德保利假日酒店，略作休息梳洗，一個轉身，當然再食食食！

囍家

地址：中山市南朗鎮岐山小學旁

電話：0760-8550355。

下一間目標店，名字過癮，叫「大笑飯堂」。此店據報是廣州前市長黎子流公子經營，農家格局，人氣極旺感。一踏入，犀利，燒鵝香味撲鼻而來。點解？因此店招牌出品正是荔枝木燒鵝，枱枱必點，怎不令香味充斥所有空間。

順德飲食新貴「大笑飯堂」，名字一聽難忘。

招牌荔枝木燒鵝，隻隻生劏，一咬即肉汁四溢。

到內地歎雞及鵝，真係好掂，一個字——鮮，已經彈離香港。尤其後者，香港根本冇即劏的新鮮鵝，故此，就算廚師曉飛， 仍難與內地的相提並論。

「大笑飯堂」的燒鵝，肥美多汁，肉質軟棉油潤，是晚最快清碟正是這味。

下次，為免就住就住，我會要求雙倍份量。

呢餐最為滿足，因不少菜式，香港根本冇得食，並非廚功問題，而是材料問題。

例如缽仔禾蟲，生勾勾捉來焗到焦香，不枉山長水遠而來細味一缽，XX著帶來的優質紅酒送入口，真真Wonderful。不過，有一半團友聽見「蟲」已彈開，好吖，你唔食，小弟食埋你嗰份。

焆禾蟲，有人聽見「蟲」字即縮，實則美味非常。

另外，順德雙皮奶，基於水牛奶難尋，有都被當地人搶晒，邊會運來香港吖。所以，欲歎碗鮮美嫩滑雙皮奶，唯有專程上順德嘞。

雙皮奶要用水牛奶製成，內地也日趨罕有，香港怎會有貨？

大笑飯堂

地址：廣東省順德區甲子橋銀畔荔苑北側

電話：0757-2828 6888