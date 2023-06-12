食呀食呀食，有邊處好過去順德食？真係一爬起身就可以仆去食。

住順德酒店，你可食餐廳自助餐，也可到中式茶樓歎點心。我的選擇？當然後者！

果然「英明決定」！

入住的順德保利假日酒店，點心師傅功力之高，若肯來港，必定殺晒！

我哋勝在人多，一枱十二人，可以通通叫，蝦餃燒賣叉燒包腸粉當然有，順德生滾粥，豈能缺少？呢餐，最驚喜為遇上芝士糯米雞，嘩！乜原來可以咁 Mix又撞出神奇效果的？另外，全枱一致大讚個流沙包，犀利，咬落竟然有拖肥糖香味，原因內藏一件肥軟甜口、曾經特別炮製過的豬油。高手之作。

飲廣東茶，一定要叫到滿枱點心才過癮。

芝士糯米雞，撞出神奇的化學作用，高手之作。

一啖流沙包入口，神仙企唔穩。

順德保利假日酒店

地址：廣東省佛山市順德區倫教南苑東路三號

電話：（757）2898 - 6888

到順德搵食，有一間必去，因有「朝聖」的感覺，正是豬肉婆私房菜。

豬肉婆真的是賣豬肉起家，性格粗豪，大開大埋， 但粗中有細。單單睇佢的設計意念，已可看出其市場觸覺之精準。客人可以由門外打卡打到食飽離開為止，服未？

豬肉婆賣乜？賣「肥」！

來此，首先要放棄減肥，因豬肉婆肥叉燒，就是賣香口、賣肥美、賣油潤。必須成件「隊」入口細嚼，才可領略乜叫 Fat Is Good ！

幫襯豬肉婆，先忘記減肥！

順德的淡水魚刺身，極多謠傳，話內裏滿是蟲。對，鯇魚有蟲，但非全身皆是，主要只藏在魚皮與白肉間的紅肉。故此，只要片起紅肉，再薄切白肉，一切安全。事實，順德人食魚生，遠遠早過日本人，歷史文化根深蒂遠。當然，你怕，我絕不會鼓勵你食！

鯇魚刺身，日本刺身老祖宗。

還有一味，香港冇的，要試。正是頭菜沙蟲蒸蚌仔。沙蟲國內獨有，滑嘟嘟，口感相當正。不是甚麼大美味，但小弟乃為食鬼，當然一條條吮入口啦。

香港沒有的滑嘟嘟沙蟲。

豬肉婆私房菜

地址：廣東省佛山市順德區展業路三十一號

電話：（757）2662 – 8128

臨回港前，再來一頓午餐，鎖定草根形式的北咀飯店，據聞此處的雞及豬手特別正。事實，地方麻麻，不過，早有心理準備是平民飯堂型式。

北咀飯店老闆娘何太，親切又能幹。

講多無謂，快上沙薑豬手及蔥油雞！

冇得唔服，豬手片到件件悅目白雪雪，上邊鋪滿香噴噴沙薑、青葱及芫荽，未食已流口水。

沙薑豬手配料極重手。

雞又如何？走地得嚟夠嫩滑，即係點，肉質彈牙但不失肥美。

蔥油走地雞，回味無窮。

全枱當機立斷：「老闆娘，每位打包一隻雞一盒豬手，我哋要直運回港晚飯再歎！」

北咀飯店

地址：廣東省順德區小黃圃北大新村

電話：（757）2830- 8263。