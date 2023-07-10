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10/07/2023

台北大食遊（一）

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

　　疫後第一次坐飛機離港，選了最方便，最多航班，最快到的台北。

 

　　選擇長榮航空， 十點開機， 十二點降落，程序本應超快捷，但實在太多港人湧去了，過入境處還是要排了半小時。

 

　　「肥女B」負責計劃行程，選住由昔日六福大飯店改裝的《台北JR東日本飯店》。

 

　　日本人的管理，日本人的堅持，故此，地方相當整潔，牀舖枕頭全無異味。由踏入大堂一刻，全部服務員笑容可掬，彬彬有禮。

 

JR東日本飯店房間，寬趟舒適。

 

　　酒店自助早餐非常豐富，只是住客不少，限時離座；五星級，當然有齊泳池健身室。

 

午晚餐食得太勁，早餐就只好如此。

 

　　此處位置適中，四通八達，就在南京復興站旁，想到任何地方，異常方便。

 

台北JR東日本飯店

地址：台北市中山區南京東路3段133號

電話：02-7750-0900

 

　　放低行李後，肚皮咚咚作響，必須急救！肥妹老婆早早鎖定五分鐘步程一間文青氣息極濃的《東館牛麵館》，午餐時分，天天爆滿。但來吃的，皆斯斯文文年青人，絕不會喧嘩。

 

東館牛麵館由古建築改成，簡潔優雅。

 

　　既來之，當然食最招牌的出品——紅燒半筋半牛肉麵。 牛肉麵，講究乜？第一湯頭，是否長時間用牛骨燉？大忌放入化學調味品；第二為麵條，是否用優質麵粉搓成？彈性及咬口如何？夠柔夠靭嗎？第三是紅燒牛筋腩，用甚麼貨式？炆功如何？會否太硬或太稔？嚼勁及膠質是否合乎水準？

 

紅燒半筋半牛肉麵

 

　　大家睇相已知我肥碌的評價，大大一碗牛肉麵， 五分鐘清倉，連湯灌清，一滴冇剩！

 

牛肉麵五分鐘清碗，其味可知。

 

東館牛麵館

地址：台北市中山區南京東路3段109巷15號

電話：02- 2509 - 3339

 

　　食飽飽，回酒店淋浴。腦內突然浮起上月看過後深纒腦海的一套台灣文藝片《本日公休》。 片中充滿人情味的理髮嬸嬸，台灣舊式舖頭獨有，好！一於嘗試吓，感受如何？

 

　　到附近舊街逛逛，咦，果然有幾間，望入去，負責理髮的，皆五六十歲的中年婦女，而客人，則清一色六十至八十歲的男長者。

 

　　推門而入，果然充滿親切感。由熱毛巾敷面開始，到剪髮，洗頭，剃面、按頭頸肩，理髮嬸嬸皆殷勤又溫柔， 那種舒服感覺，不知可往哪裏尋。個多小時超級享受，只二百港元，難怪熟客一次又一次回來也。

 

《本日公休》式理髮，體貼溫柔，香港難尋。

 

　　轉眼又到晚餐時份。幾年前，「排骨仔」推介一間火旺燒肉店，名《燒肉燒》，任何日子都爆到七彩，由一家人經營，沒甚麼裝修，因流轉快，所有海鮮肉類極新鮮，故價錢可以定得很實惠。

 

　　此處特色，一為用波炭；二為坐下已有一壺靚湯任你飲，唔夠再添，加入蔥花，視覺味覺皆受用。

 

洪洪的波炭燒出來的肉，效果與別不同。

高湯任飲，絕無化學添加。

 

　　基於價錢唔貴，我可以食到最貴！頂級牛舌、上五花肉、特選牛肋、霜降豬肉、牛嘴邊肉、生干貝、各式沙律通通上。

 

最優質的豬牛肉，最平民化的價錢。

 

　　最佳食法，大口大口冰凍啤酒，大塊大塊香噴噴肉，全往嘴裏送，滿足到不得了！

 

燒肉燒

地址：台北吉林路141號

電話：02-2522-2989

 

 

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