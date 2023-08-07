通關之後，香港市面曾旺過一陣子，但正如賽馬術語——後上冇力。尤其晚市，不少食肆拍晒烏蠅嗌晒救命。

不過，據小弟觀察，其實如今飲食業有多少兩極化。做得好的，忙到癲，排曬大長龍，郁郁都話要輪半年以上，例如合時小廚、皇仁舊生會，與及新入榜的大坑火龍會館。

其他呢，大部分仍艱苦掙扎。

點解會有咁現狀？總的是，成功失敗皆有其因，冇乜符碌的。

不過，也有純「不幸」的，非戰之罪。例如荷里活商場的食肆，本來好地地相當旺，但就「從天而降」一單無厘頭凶殺案，就咁，已經兩個月食穀種，不知何時才能翻身，真慘情。

今日，又講講一間近兩年忙到「甩褲」的潮州菜——和昌潮味館。老鋪幾十年前在太子白楊街開業，第一代老闆姓黃，綽號「高佬叔」，主攻平民檔次的大排檔及快餐店。

不過，兩年前由第二代黃健聰（Jack）接手後，立即決心「升呢」，除照賣滷水鵝外，推出一系列傳統潮菜，另加自己研發改良的菜式。

和昌兩代皆「高人」。

阿Jack並非「二世祖」一類太子爺，而是真真正正由紅褲子做起。回歸祖業前，已在酒店業及酒樓業打滾多年，加上自己非常愛食，也曾走遍大江南北。故此，一接手，已打起名堂。食肆雖位處「九反之地」，滿佈黑白兩道，但仍有不少響噹噹人物慕名而來。

第二代阿Jack將和昌招牌擦得更亮麗。

我幫襯過幾次，次次食完想寫，但不少為食老友勸阻：「碌sir，唔好再介紹喇，否則，我哋全部冇得食㗎 ！」

唔得唔得，點可以自己「收埋食」？一於公開！不過，即然「高佬Jack」忙到抽筋，大家要有心理準備食檸檬可也。

我的菜單，你可照食。

我推介必試幾味，必須預訂：（一）魚露浸花蛤。隻隻肥嘟嘟揀手貨，調教魚露功夫到家。更正，全面照顧打卡者需要，擺設頗有藝術性味道；（二）滷水鵝粉肝。絕對媲美法國一級貨色。鵝肝由潮州指定農場直送，出自特級獅頭鵝，入口香軟細滑即溶，極品！

魚露浸花蛤，隻隻肥嘟嘟，入曬味。

鹵水鵝粉肝，香滑軟綿，入口即化。

（三）生醃膏蟹及螄蚶。不少香港人怕怕，但潮州老鄉則視之為寶，凡喜慶或老友聚餐，無此不歡。 我次次拍心口照食，因知道製作過程絕對衛生，用的貨也隻隻生猛，清洗乾淨後才用秘製魚露醃浸兩日，再以冷凍方式殺菌。生食，為我國飲食文化之一，後才傳到日本及韓國。其味的鮮及其肉的嫩，絕非蒸熟後可比！（四）慢煮牛面珠。此乃Jack自創菜式，用上等澳洲穀飼牛的厚面珠，西式厚切，然後用潮式滷水慢煮十八小時至軟腍，入口即爆膠質，配紅酒不作他想，冇得頂！

賣相似藝術品的生醃獅蚶。

骨膠原爆滿口的慢煑牛面珠。

和昌潮味館

地址：太子白楊街9號基隆樓地下。

電話：9539 5969