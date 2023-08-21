  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
肥碌大食遊
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

21/08/2023

文武雙全廚功勁

#吳永皓 #懷舊菜 #功夫菜 #火炭 #武館 #鷓鴣燕窩粥 #雙冬海參釀大鴨 #冰鎮鮑魚 #炒桂花翅 #蜜汁脆鱔 #古法炆山瑞裙 #冰鎮芥膽 #紅棗糕 #美食地圖 #試食報告
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

　　今日標題人物，講到好似好巴閉。

 

　　事實，佢的確相當巴閉，文（書法文學）得！武（徒子徒孫百計）得！仲有，煮得！一個人有三得，真真不簡單。

 

　　師傅名吳永皓。小弟為食成性，對佢第三得尤其鍾情，不時武館，並非習武，而係「搵食」。吳師傅專攻懷舊菜，不少食肆廚師已不懂做，或不願做（功夫多又煩！）。不懂做，因日漸失傳；不願做，因現今人工非常昂貴，一個要做半日的功夫菜，計計成本，根本蝕硬。

 

吳師傅文武皆精，我只陪作狀矣。

 

　　不過，師傅表演廚技並非為搵錢，做菜，一為個人滿足感，二為廣結良緣會知音。

 

　　小弟肥碌有幸，屬佢「知音」，於是，久不久有機會歎佢手勢。

 

　　上周又拉大隊為食鬼到火炭穗禾街沙田工業大廈武館開餐。是日我指定要歎兩味：鷓鴣燕窩粥及深藏不露，其他則任發辦。

 

　　鷓鴣燕窩粥，雖叫「粥」，但一粒米都冇！有乜呢？薯仔、燕窩、鷓鴣及火腿茸。基於薯仔加上湯打爛後，稠度相當高，故不用推芡也成糊狀，入口軟綿香滑，口腔高度享受。此「粥」製作極煩，薯仔要先蒸軟再加湯打爛；燕窩要預先發好；鷓鴣要蒸熟再拆絲；火腿也要蒸軟再撕開。搞足一日，可賣幾錢？你話呢？難怪冇乜人肯做。

 

　　至於「深藏不露」這味菜，更是吳師傅獨創的秘笈菜，早年參加廚藝大賽一舉奪獎。

 

　　究竟係乜？正是雙冬海參釀大鴨 ！深藏不露名字是來自全鴨先出骨再釀海參，深藏鴨腹，肉眼無法得見，故「參藏」就變「深藏」了。

 

「深藏不露」乃出骨鴨填入冬筍及海參，得奬之作，富創意，好味道。

 

　　是晚由頭擦到尾。 先來滷水新鮮豬生腸，肥美彈牙爽脆，送白酒，過足口癮。

 

餐前小食，包括鹵水牛腱、牛脷、生腸，相當精彩。

 

　　再上冰鎮鮑魚，香港入口的鮑魚品種極多，因如今處處何養殖，貨源無憂，唔靚唔識。冰鎮，原裝鮮味，略淡但清。

 

　　炒桂花翅夠曬誇張，翅群又大又厚，冇牙唔掂，因要用力猛扯猛o趙才可吞，否則，必定胃痛。好唔好味？好好味！

 

炒桂花翅，未飽口福，先飽眼福。

蜜汁脆鱔香口彈牙，頂瓜瓜。

 

　　古法炆山瑞裙，女性一見，連聲尖叫， 放棄儀態搏命搶，個個話骨膠原能保青春美麗。我就唔信有此神效，不過，當然搶埋一份。

 

　　樣樣Heavy樣樣補當然唔掂，此時來一碟醒胃冰鎮芥膽，不時不食，菜身夠厚夠爽，咬落精神為之一振。

 

冰鎮芥膽，爽脆清鮮，消暑怡人。

 

　　來欣賞吳師傅廚技，必須由頭食到尾，尤其留肚歎其招牌甜品——紅棗糕。一咬入魂，因紅棗甜香滲透味蕾也。

 

招牌紅棗糕，必食甜品。

 

　　來此處，餐前餐後更可以習武一番。因擺滿沙包、拳套、詠春木樁及各式兵器。總之，唔識用都可以似「快樂傳媒老是佛」咁，裝胸作勢。

 

未入席前，可先踢沙包，埋詠春舂消消脂。

 

　　點搵吳師傅？因佢並不開門做生意，上網查可也。當然，師傅坐擁千百老友，你總會碰上一個嘅！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多肥碌大食遊文章

你可能感興趣

#吳永皓 #懷舊菜 #功夫菜 #火炭 #武館 #鷓鴣燕窩粥 #雙冬海參釀大鴨 #冰鎮鮑魚 #炒桂花翅 #蜜汁脆鱔 #古法炆山瑞裙 #冰鎮芥膽 #紅棗糕 #美食地圖 #試食報告

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk