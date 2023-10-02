多年前，灣仔船街有間二樓食肆，相當好生意，聽講由一位「波牛」(老波骨，通常球技精湛）經營，故不少足球圈老友上去打躉。

我曾慕名而試，中等水準，略嘈吵！一次之後再見。

時光飛逝， 十多年後的上個月，老友吹BB食飯，話去間開業一年多即成「米仔鋪」（米芝蓮推介）中菜，位置正正在上述的二樓鋪。

咁巴閉？好，即殺去。一圍人，話明要食招牌菜！當然，久聞大名的「和哥叉燒」先上。

單單呢碟叉燒，聽講已震動燒臘江湖，不少行家專誠來取經。

一件入口，唔唔唔，立即閉目。點解？要集中精神俾味蕾開工做報告也。

真係掂！當下同各兄弟講：「呢碟乃我肥碌食過的最高段數叉燒，邊個搵到好過佢，火速通知，我即拉大隊去『朝聖』！」

和哥叉燒，船記招牌，幾難揾到好過佢。

呢碟「和哥叉燒」，點解咁犀利？拆解之後，是首先不惜腰間錢及與豬肉供應商有交情，才可搵到肉質上乘的脢頭肉。當然，更要大刀闊斧，飛走咬口差的肉邊，只用剩下一段的「肉中肉」，精心醃製至完美，然後燒之。

炮製此極品者， 正有「燒臘藝術家」之稱（我新封㗎！）的和哥。入行幾十年，天天鑽研，功力早登峰造極，過唔到自己一關，絕不上枱！

船記靈魂，Dee 哥（左）及和哥（右）。

「船記」出品，一頭一尾最標青，味道接近完美。頭是「和哥叉燒」，尾呢，正是另一大廚Dee 哥招牌之作「籠仔三鮮蒸飯」，又係正到攞大命！

籠仔打開，白煙攻出，帶來的陣陣咸香海鮮味，令人立時出現生理反應——流口水！

首先是賣相勁悅目，火紅的蝦乾混在魷魚絲及瑤柱絲之中，特別耀眼；上面再鋪一層青葱，出來的效果，恍如一幅精心設計的圖案，靚到令人不忍起筷，個個想睇多幾眼。

三鮮籠仔蒸飯，看似藝術品。

你可能話：「咁，影相返歸睇咪得囉！」傻啦，一如美女，當然見真人感覺遠勝睇相啦。

欣賞完畢，老友想用頭抽淋落面，即被主任Shirley喝住：「咪咪咪呀！ 呢籠飯蒸時，海蝦、魷魚及瑤柱已谷出精華汁液，滲晒落米飯之中，早將精華鮮味盡吸，再落任何調味品必破壞其完美味道㗎，咪呀！」

當然聽老行尊話，人人先嚟一碗，個個整啖入口，已你眼望我眼，嘩！乜可以正成咁？

其實，到飯上枱時個個已飽到上心口，但如此好味，點可以唔添呢？話知頂到上喉嚨啦！

歎完一餐，全場叫好！

紙短情長，此店的胡椒豬肚湯及乾燒粉絲煲，也是接近一百分的「藝術出品」，幾大最少試一次！

這個胡椒燉豬肚湯，不得了，邊喝邊跳脫衣舞！

海蝦乾炒粉絲，誇張，一條無剩！

船記

地址：灣仔船街7號寶業大廈

電話：2893 – 9688