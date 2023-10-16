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16/10/2023

順德菜兩大決勝因素

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

　　香港， N咁多順德菜館，但若論做得好，企得穩的，其實，一隻手已數晒。

 

　　點解？因順德菜乃普通菜系，人人識煮。但要決勝，就要看兩大因素：一、極級廚功；二、材料質素。兩皆不易去到最高層次。

 

　　正是巧婦難為無米之炊。就算你廚技勁到會飛，遇上早兩年的疫情，真係立即企咗喺度，無從發揮。因為，哪來內地新鮮食材？

 

　　N年前，香港順德老饕，要歎頂級順德菜，皆會去上環順德聯誼會。我當然去過，晚晚爆瀉。點解？出品掂囉。

 

　　但資本主義社會，自由市場，無論做廚師或管樓面，功力一高，自然通天。跟住，兩個現象，一係畀人挖角，一係自立門戶出嚟搏。

 

　　順德聯誼會正牌少林寺，出過不少人才。其中兩位，終於自己出來打天下，幾年前在灣仔開「順聯薈」，正是總裁關勁峰及總廚李漢華，一外一內，雙劍合璧，基本成功條件有齊。

 

與食家輝哥攬住兩位靈魂關勁峰（左）及李漢華（右）致謝。

 

　　更勁，為老關家鄉就在順德，自設農場，擁有N 咁大的山頭及魚塘，大量種植及養飼優質食材，再在當地及運港批發。

 

　　既然自己開菜館，咁，捉到好嘢，當然自己用先啦。

 

　　我肥碌及食家輝哥乃此處常客，因出品完全唔使估，信心保證。

 

　　呢呢，上周又殺去，因又想歎頓順德菜也。交晒畀關總裁發辦。 十條大漢狂擦，包括：砵仔焗魚腸、家鄉焗禾蟲、韭菜花炒蠶蛹、野雞卷炒鮮奶、椒鹽反骨蛇、油鹽水浸蒸和順魚、欖角蒸鯿魚、梅子香芋碌鵝、XO醬陳村粉、薑汁現場撞奶。

 

砵仔焗魚腸，賣相先聲奪人。

六斤重和順魚，單看魚春已知何其肥美。

鯿魚極鮮甜，但多骨，一食一驚心。

梅子番芋碌鵝，只要鵝靚，一定冇得輸。

 

　　以上菜式，全部材料來自順德，因香港根本冇。例如撞奶用的水牛奶，內地搶手到飛起，冇江湖關係，唔使諗有貨！

 

　　又例如禾蟲蠶蛹，更要慢慢向農民收。

 

　　是晚最能顯示李漢華廚功的，為味椒鹽反骨蛇，用養的飯鏟頭剝皮炮製，肉地特厚，炸到又香又脆，真係吮骨都美味到舔舔脷，送冰凍白酒，配合之美妙，感動到喊（輝哥凡遇難尋美食，就如此形容）。

 

椒鹽反骨蛇，迅速清碟。

 

　　呢餐，味蕾大大暢快，簡直飽到唔識郁。但頂到上喉嚨都要頂，因碗香滑無比薑汁撞奶，真真只此一家！

 

　　一餐既罷 ，與輝哥速速拉住「兩大天王」拍照留念，再聯同一眾為食好友鼓掌致謝。

 

　　懂得欣賞別人，尤其表演者（任何藝術，包括廚藝），能夠產生龐大正能量。此乃小弟不停得嚐層出不窮美食的秘訣！

 

順聯薈

地址：灣仔杜老誌道6號群策大廈6樓

電話：2347 7009

 

 

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