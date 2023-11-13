  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
肥碌大食遊
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

13/11/2023

「搏老命」飯店的點心

#土瓜灣 #慶發飯店 #點心 #廣東點心 #雞絲粉卷 #鵪鶉蛋燒賣 #咖喱魷魚 #糯米卷 #鮮竹牛肉球 #柴魚花生豬骨粥 #鳳凰煎米雞
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

　　家居附近，有間相當街坊（或稱草根，或稱地痞）格局的飯店，外表全不起眼，不過，經常坐滿人，我肥碌稱佢為「搏命飯店」。

 

　　點搏命？每日晚上七點開舖，直踩到翌日下午三點，休息4小時，又再開波死砌。

 

　　香港有幾多食肆會有這個「搏命格」？

 

　　終於，引起小弟好奇，查查佢賣乜？原來，專攻廣東點心，在區內已有數十年歷史，老闆70開外，經常聲聲表示：「唔做嘞，不過，係佢哋話要做啫！」然後，手指指全舖點心師傅及樓面非常辛勤的阿姐。

 

此店外型低調，其貌不揚。

樓面員工，個個搏盡，老師傅做到寒背。

 

　　此店名「慶發」，有此背景，當然要拖住老婆大人一試。

 

　　裝修簡陋，廚房大過樓面，而樓面，更再間出三份一蒸點心用，不停推出蝦餃、燒賣、粉果、牛肉⋯⋯等最賣得的出品。

 

　　呢類舖，當然冇枱布，更冇舒服座椅，全場坐圓凳，人人匆匆外賣或食完即走。

 

自助自選，速食速離。

 

　　點解佢咁受落，日日夜夜皆坐滿？當然有因，應該是點心水準出色啩。

 

　　好，兩公婆帶埋外賣盒，狂叫狂試食，食唔完打包走！

 

　　茶錢最平， 四蚊雞，當然不是甚麼靚茶。

 

　　我肥碌最喜歡傳統點心，咦，發覺有不少酒樓不再做的雞絲粉卷（因賣不完會出水，要掉！）、鵪鶉蛋燒賣、咖喱魷魚、糯米卷（太易質飽客人又唔賣得貴），好，通通要！

 

糯米卷及鵪鶉旦燒賣，看賣相已知好掂。

 

　　再加當然必食的水晶鮮蝦餃、鮮竹牛肉球、豉汁蒸鳳爪、牛肉腸粉及豉汁蒸排骨。作為粥迷，當然試試此處的柴魚花生粥。

 

　　另外，過癮，竟然有做鳳凰煎米雞 （糯米雞壓扁包上一層蛋漿煎），即柯打！

 

我會為這味鳳凰煎米雞專誠再來。

 

　　好嘞，逐一打分先。

 

　　最平庸為鮮竹牛肉，一團粉狀，中下之作。

 

　　合格的有雞絲粉卷、豉汁蒸排骨及鳳爪、牛肉腸粉、糯米卷，全部有返幾十年前的水準。

 

　　咖喱魷魚已很少酒樓做，原來，此乃大量上年紀「麻甩佬」之愛。故此，高檔酒家如福臨門也有賣，兼且大受歡迎。慶發的，也很好。

 

　　以下三款，中上至高水準：（一）鵪鶉蛋燒賣落單即蒸，熱騰騰上，相當靚仔，用料不俗，好味；（二）鳳凰煎米雞，一絕，下次可專誠為此款精品再來（必須堂食即煎的，外賣會失珍！）；（三）喜出望外為柴魚花生粥，已久未嚐過如此細綿的粥底。更絕為師傅將上等柴魚切碎再煲，令柴魚汁液滲透粥中，一啖入口已值閉目欣賞！

 

水晶鮮蝦餃、豉汁蒸排骨、咖喱魷魚，用料上乘，水準之作。

其貌不揚的柴魚花生豬骨粥，最為標青。

 

慶發飯店

地址：土瓜灣譚公道106號地下

電話： 2712 9535

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多肥碌大食遊文章

你可能感興趣

#土瓜灣 #慶發飯店 #點心 #廣東點心 #雞絲粉卷 #鵪鶉蛋燒賣 #咖喱魷魚 #糯米卷 #鮮竹牛肉球 #柴魚花生豬骨粥 #鳳凰煎米雞

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk