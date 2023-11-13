「搏老命」飯店的點心

家居附近，有間相當街坊（或稱草根，或稱地痞）格局的飯店，外表全不起眼，不過，經常坐滿人，我肥碌稱佢為「搏命飯店」。

點搏命？每日晚上七點開舖，直踩到翌日下午三點，休息4小時，又再開波死砌。

香港有幾多食肆會有這個「搏命格」？

終於，引起小弟好奇，查查佢賣乜？原來，專攻廣東點心，在區內已有數十年歷史，老闆70開外，經常聲聲表示：「唔做嘞，不過，係佢哋話要做啫！」然後，手指指全舖點心師傅及樓面非常辛勤的阿姐。

此店外型低調，其貌不揚。

樓面員工，個個搏盡，老師傅做到寒背。

此店名「慶發」，有此背景，當然要拖住老婆大人一試。

裝修簡陋，廚房大過樓面，而樓面，更再間出三份一蒸點心用，不停推出蝦餃、燒賣、粉果、牛肉⋯⋯等最賣得的出品。

呢類舖，當然冇枱布，更冇舒服座椅，全場坐圓凳，人人匆匆外賣或食完即走。

自助自選，速食速離。

點解佢咁受落，日日夜夜皆坐滿？當然有因，應該是點心水準出色啩。

好，兩公婆帶埋外賣盒，狂叫狂試食，食唔完打包走！

茶錢最平， 四蚊雞，當然不是甚麼靚茶。

我肥碌最喜歡傳統點心，咦，發覺有不少酒樓不再做的雞絲粉卷（因賣不完會出水，要掉！）、鵪鶉蛋燒賣、咖喱魷魚、糯米卷（太易質飽客人又唔賣得貴），好，通通要！

糯米卷及鵪鶉旦燒賣，看賣相已知好掂。

再加當然必食的水晶鮮蝦餃、鮮竹牛肉球、豉汁蒸鳳爪、牛肉腸粉及豉汁蒸排骨。作為粥迷，當然試試此處的柴魚花生粥。

另外，過癮，竟然有做鳳凰煎米雞 （糯米雞壓扁包上一層蛋漿煎），即柯打！

我會為這味鳳凰煎米雞專誠再來。

好嘞，逐一打分先。

最平庸為鮮竹牛肉，一團粉狀，中下之作。

合格的有雞絲粉卷、豉汁蒸排骨及鳳爪、牛肉腸粉、糯米卷，全部有返幾十年前的水準。

咖喱魷魚已很少酒樓做，原來，此乃大量上年紀「麻甩佬」之愛。故此，高檔酒家如福臨門也有賣，兼且大受歡迎。慶發的，也很好。

以下三款，中上至高水準：（一）鵪鶉蛋燒賣落單即蒸，熱騰騰上，相當靚仔，用料不俗，好味；（二）鳳凰煎米雞，一絕，下次可專誠為此款精品再來（必須堂食即煎的，外賣會失珍！）；（三）喜出望外為柴魚花生粥，已久未嚐過如此細綿的粥底。更絕為師傅將上等柴魚切碎再煲，令柴魚汁液滲透粥中，一啖入口已值閉目欣賞！

水晶鮮蝦餃、豉汁蒸排骨、咖喱魷魚，用料上乘，水準之作。

其貌不揚的柴魚花生豬骨粥，最為標青。

慶發飯店

地址：土瓜灣譚公道106號地下

電話： 2712 9535