旅行，我極度喜歡！坐飛機，我極度不喜歡！前者喜歡的原因，人盡皆知，每次離開香港前，就有一種歡欣期待——住靚靚的酒店，歎美味食物，自由自在地在一個新國度閒逛，幾正？

後者？無他，除非是變態，有那個正常人會喜歡被困在一張窄窄的椅子中，幾乎無法轉動？一兩小時還可以，若超過五小時，我肥碌直覺慘被判入「空中監倉」受刑。

故此，近年開始堅拒五小時以上的航程，以免攞苦嚟辛。反正，又冇乜邊度未去過又想去的。人生苦短，留返時間做快樂事好了。

既然如此，要旅行，就只選短途！最理想是台灣。機程短，風光美，文化優，消費平，更重要，有無盡美食任你歎。

上周匆匆去了五日高雄，真的舒適無比。因選週二起程，航班只有五份一人，個個客可以霸三張櫈，全無壓迫感，正到飛起！

機程短得令人發笑，一飛定，立即派餐，匆匆食少少，機長已宣佈降落！冇乜人搭機，即冇乜人過關，「殊殊」聲已辦妥一切。老婆大人早早在香港銀行辦妥手續，處處櫃員機可提款，又係超方便！

大人今次選了捷運中央公園站頂的英迪格酒店（Hotel Indigo），慳時間又慳錢，因一出機場就是捷運站，六個站到中央公園，輕輕鬆鬆已抵酒店check-in。



英廸格酒店向正高雄中央公園，景觀開揚。

台灣人的服務，細心有禮又溫文，令客人感到受盡尊重。

放低行李，肚仔餓餓，無謂四邊跑了，就在大堂的小餐廳享用悠閒午餐。

落地玻璃灑進暖暖陽光，感覺有如在泰國的度假村酒店，悠閒鬆弛。

老婆大人選了吽吽犇月見蓋飯，我則點香樁松子炒飯，兩皆二百八十台幣，埋單連飲品及稅，七百二十台幣，只一百八十港元，如此環境，如此氣氛，如此味道（加賣相），如此服務，由內心讚一句——抵到無話可說！



酒店大堂小餐廳的出品，也充滿視覺及味覺享受。





地址：台灣高雄市新興區中山一路4號

電話：+886-7-2721 888

上到房，推開門，哇的一聲，因設計非常前衛，牆上圖案，遠超常常。

跳上舒服的床先與「周公個女」纒綿幾小時。再一覺醒來，又覺肚餓，決定先在附近覓食。幾分鐘到街角，但見一間號稱二十四小時不打烊的複合式咖啡館「古德曼研磨咖啡」。有人誇張地形容此處的Menu，選項多到令你有「選擇障礙」！



房間設計前衞，創意天馬行空。



古德曼研磨咖啡開廿四小時，隨時可醫肚。

見到戶內戶外皆公開寬敞，好，又試試。

晚餐提供火鍋套餐，全部港幣一百元左右，非常豐富，超飽， 尤其蔬菜款式特多，服務員放下時，視覺已先享受！



港幣一百左右的火鍋套餐，睇得又擦得。

好味嗎？合乎要求而沒驚喜。但整體而言，又是舒服悠閑的一餐。旅遊就應該是這樣的！

地址：台灣高雄市新興區中山一路14號

電話：+886-7-216 9433