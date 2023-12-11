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肥碌大食遊
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11/12/2023

高雄大食遊（二）

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

　　高雄第二天，繼續大食遊。最佳「盲公竹」為酒店接待員。Tim提議：「試試『永心鳳茶』啦，有不一樣的感受，十五分鐘內行到！」反正天朗氣清，一於散步前往。

 

永心鳳茶由名字到外型都相當優雅。

 

　　經營這店的東主，應是位愛古董建築的藝術家。因由外型設計到內部裝修，皆有濃烈典雅味道。強烈推介這裏的炙燒鮮蝦海鮮湯麵，其湯頭以老母雞熬煮，再淋上秘製蝦油，配以鮮蝦鮮蜆及流心蛋，整體美味會令你一食／喝而盡，不留點滴！價錢以高雄論，不便宜，超過一百港元，但值！

 

這碗湯麵，最一試難忘為老雞湯頭。

 

永心鳳茶

地址：台灣高雄市苓雅區中山二路404號

電話：+886-7-536 2718

 

　　轉眼又到黃昏，決定食得豐富一點，選定不少台灣土砲幫襯旳「來來海鮮燒烤」。

 

這間來來，勝在充滿台灣土砲氣氛。

 

　　踏入，發覺幾乎全是本地人，男人為主，枱枱戙幾枝台灣啤酒，豪氣地大吃大喝。

 

　　我與老婆大人都唔弱，粗粗地點咗白切鵝肉、鮮魷炒麵、燒牛仔骨、清炒時菜、煎蠔餅及鹵水豬手，再開支自攜法國佳釀。

 

　　食物全部收晒貨，尤其碟豬手，入味外，更炆得糯糯柔軟起膠，極品也。下次一定專誠來Encore！

 

煎蠔餅及鹵豬手，極高水準，尤其後者，下次必再吃。

 

來來海鮮燒烤

地址：台灣高雄市苓雅區自強三路88號

電話：+886-7-338 2588

 

　　第三天午餐，決定去排長龍！因早聞得「厚得福」湯包麵食專門店，日日爆，平靚正！

 

　　冇問題，人地排得，點解我唔得？坐在門口等呀等，終聽到服務員喊號碼。入內坐下，全部客人皆在埋頭埋腦速食，因個個知「一位難求」，無謂磨爛蓆阻住晒。

 

　　即點招牌出品蟹黃湯包，牛肉餅及葱油餅，另加青菜一碟。

 

　　熱騰騰的湯包火速上枱，先試一粒，唔……冇得講，招牌即招牌，蟹粉油香爆滿口腔，肉味鮮甜包皮軟韌，一籠八粒才賣三十多港元，大大超值也。客如潮湧，絕對有理。

 

試過噴汁牛肉餅及蟹黃湯包，你就明點解厚得福要排大隊了。

 

厚得福湯包麵食專賣店

地址：台灣高雄市苓雅區成功一路214號

電話：+886-7-269 2912

 

　　晚餐，老婆大人指示，食燒肉放題！遵命，速速搵。咦，有間又係日爆夜爆的，就在酒店附近，名「田季發爺燒肉」，立即步行去訂位。

 

　　「先生，請準時七點到，只限食兩小時！」 「冇問題，今晚見！」 得咗，放晒心。

 

　　七點前踏入店內，嘩，首先肉香撲鼻，全場早早爆滿，矚目皆年青人，有外國的，有本土的，枱枱擺滿各式肉類、海鮮及飲品。

 

優質燒肉放題間間爆瀉，田季發爺當然不例外。

 

　　夫婦倆點了每人台幣七六九元的放題，內容包羅萬有，保證吃到碌地，食材質素也中上，不會令客人失望，難怪迫爆各式客人來「搏命」。

 

不用二百港元，提供不錯海鮮及肉類，份量飽到碌地，抵到無話可說。

 

 

　　此店值得一讚為效率超高的年青服務員，換網換碟全部節奏明快，彬彬有禮，一邊食，一邊諗：「點解佢哋個個如此專業有禮，但在香港，如此質素的服務員，早變瀕臨絕種動物呢？天生的嗎？」

 

田季發爺燒肉

地址：台灣高雄市新興區中山一路6號

電話：+886-7-282 0228

 

 

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