中國人，除非住在星馬泰，否則，一定喜歡火鍋。走遍大江南北，處處是火鍋店，台灣也如是。

經營火鍋店，以乜致勝？裝修服務價格外，靈魂就是火鍋料！若只提供你有我又有的基本貨色，如何殺出一條血路成為名店？

七、八年前，正正有位火鍋精，在台北發現一間麻神火鍋，單單賣鴨血，已晚晚爆。 故此，特意以獨家經營方式，引入香港。

麻神鴨血又滑又彈牙，滲入少少果味，口感完全冇第二間能比擬，因有自製秘方，不作外傳，命名為果凍鴨血。

台北麻神果凍鴨血，秘方不作外傳，要歎？只此一家！

香港店雖有獨家經營權，但只能每日空運成品抵港發售， 完全無法自製（是否被卡住脖子？ ） 。在銅鑼灣金朝陽中心初開，本來火紅，可惜，出世不久即發生大件事，因食正2019年社會大型運動， 再打落三年又疫情，真係「做乜都死」」！結果，蝕去相當重鎚的資金。

到台北，當然要朝聖！兒子「排骨仔」早早越洋訂位 （好誇張㗎！），因平日晚上也爆瀉！

公正評論，麻神只有三樣正，一是湯底，始創人用七年時間研發出以生果、蔬菜、香料及麻辣醬燉出的湯底，揚言「只麻你口，不麻你喉，麻不膩，味回神」，更串的是建議客人用酒杯飲湯底，認真服晒。

第二樣吸引我的，為用冰鎮而上的新鮮牛柏葉，入口爽脆具嚼頭，但灼熟要掌握精準時間，一過火，會過韌。

冰鎮鮮牛柏葉，必食！

第三樣，當然是麻神招牌鴨血，對我來講，一份完全不能滿足，必須加碼！

有人話，為呢味鴨血，專誠飛來台北也值得！是否太誇張？你試吓咪知囉。

不過，究竟麻神是否樣樣好？不是！牛肉可以， 但普通。最弊個雜錦丸，有點離譜，上枱時，全屬冰到死死實實的行貨「物體」，恍似在香港佳寶買入似的，完全唔配合高質素的湯底及超級美味鴨血！

麻神麻辣火鍋

地址：台灣台北市松山區南京東路5段8號3樓

電話： 886-2-27492508

講完名店講新店。此店名「古北饕」，乃我的肥女兒逛街時發現的。透過玻璃望入，全爆，即好嘢啦，立即拉為父試試。

食後評 ——得！當然並非得到米芝蓮級數，但以正常要求，已接近九十分。尤其包點及麵點，夠膽在落地大玻璃似表演的搓俾客人睇，當然信心十足。

此店的原味小籠湯包特正，可與任何一間老牌名店拗手瓜！

古北饕原湯小籠包，可與所有名店抝手瓜。

另外必是為北饕擔擔麵，視覺贏晒，入口麵味十足夠煙靭。另外北饕炒飯也正斗，台灣米炒出來，夠軟夠糯。有胃納，食埋香煎蘿蔔糕及紅油抄手可也，保證不會失望。



炒飯軟糯香；擔擔麪煙靱夠彈；紅酒抄手皮薄多汁肉味濃。

四人飽到碌地，港幣三百幾。

古北饕

地址：台北市中正區杭州南路一段9號

電話： 886-2-23510050