香港地，一講起做飲食業，無論經營者或食客，皆多唉聲嘆氣。前者呻人工材料舖租樣樣貴，根本冇得做；後者呢，同樣呻樣樣加價服務差劣點解唔北上？

究竟這個是否真像？我肥碌觀察，中咗八成左右啦。剩返兩成，並非如此，反見有食肆日日排長龍兼訂位要三個月至半年！

隨便舉例，灣仔浙江軒，樂富海鱻城，以及，近日家中「排骨仔」介紹為父的生煎包點心專門店，全部旺到爆。

香港人口高速老化， 六十歲以上長者邁向三百萬 ，佢哋喜歡乜？十之七八喜歡「懷緬過去常陶醉」。就似小弟，搞親飯局，個個老友都話最好歎懷舊菜，愈舊愈好，若搵到已經消失的菜式更佳。

前排在九龍家全七福，正正試到瀕臨絕種的雞子戈渣，難做到飛起，長者為食鬼一入口，便話真係神仙企唔穩。

好嘞，更多兩蚊雞族鍾情的，當然是飲廣東茶，歎其一盅兩件。不過咁，隨著樣樣成本高漲，不少「飽肚」點心，漸趨消失。經營飲食業老友呻：「碌Sir，你估我哋想咩，若個個嚟整個雞球大包、臘腸卷又或懷舊糯米雞，一塞就飽，拍拍屁股走人，咁我哋賺乜呀？」

唔係冇人想食，係形勢所逼，唔賣！

講返間生煎包專門店，有乜咁吸引，要排隊？第一，客人如潮，故點心流轉快，全部新鮮出爐；第二，價錢平民化；第三，最重要，不少流失了的點心，呢處有。例如：懷舊雞球大包、鮮蝦腐皮卷、豬膶腸粉、乾蒸牛肉燒賣、梅菜扣肉包⋯⋯

久違了的豬膶拉腸粉、雞球大包及乾蒸牛肉。

而此店招牌，正正是生煎包，非常誇張，每份三大個，只賣三十蚊，幾乎枱枱食。分量好勁，你吞一個，必飽咗大半！

招牌生煎包$30 ，三大隻，吞一隻已經半飽。

是日，我只與老婆大人兩位殺去，盡量叫，食唔晒打包，也只能點六款點心，已經「肚滿腸肥」。去時為上午十一點，仍然人潮如湧，有的是一家大細，有的是師奶買完餸，也有的是提早午餐勞動工友，迫爆，從冇一張空櫈。

整個上午座無虛席。門外則有條小人龍。

嚟呢類食肆，絕不可要求食得寧靜、坐得舒服、事事衛生、招呼週到。

總之，未來前清楚自己要乜，有位就即坐低即劃點心紙。點心上枱快歎（因人人都趕），你點好意思細嚼？套用廣東術語——唔該o趙完鬆，俾位下個客。

總結，點心新鮮熱辣好味，Value For Money，旺得有理。

蝦餃、潮州粉果及雞紥等例牌點心也「靚仔」。

但最大弊端，店內冇洗手間，要出街市公廁，真真大鑊，因呢個公廁，也百份百「懷舊」，五六十年代裝修及味道有齊，好惡頂也。

食一半，打包一半，埋單拜拜。

生煎包點心專門店

地址：何文田忠孝街六十號愛民邨熟食店一號

電話：2363 1968